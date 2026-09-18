Lisboa reabre el Dona Maria II con 'Macbeth', la obra que precedió al incendio de 1964

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Lisboa, 18 sep (EFE).- El Teatro Nacional Dona Maria II de Lisboa celebra este viernes su reapertura oficial con 'Macbeth', la tragedia de William Shakespeare que tenía en cartel cuando un incendio devastó el edificio en 1964, después de una rehabilitación que ha mantenido cerrada su sede del Rossio desde enero de 2023.

La puesta en escena, dirigida y traducida por Pedro Penim, inaugura el regreso de la institución a su escenario histórico con un programa de tres días de celebraciones gratuitas, según la información publicada por el propio teatro.

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La elección de la obra remite al 2 de diciembre de 1964, fecha del incendio. La propuesta escénica enlaza la memoria de aquel fuego con la ambición destructiva de los protagonistas y plantea una reflexión sobre el renacimiento del teatro, de acuerdo con la presentación artística del montaje.

'Macbeth' permanecerá en la Sala Garrett hasta el 31 de octubre, con un reparto que incluye a Bárbara Branco, José Raposo y João Grosso. La producción, de dos horas y media, se representa en portugués y ofrecerá subtítulos en inglés los sábados, además de funciones con audiodescripción e interpretación en lengua de signos portuguesa el 11 y el 25 de octubre.

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El proyecto de rehabilitación requirió un presupuesto de más de quince millones de euros, según la ficha oficial de la institución, y contó con financiación del Plan de Recuperación y Resiliencia portugués a través del instrumento europeo NextGenerationEU.

La intervención comprendió la rehabilitación, restauración y renovación de distintas áreas del inmueble, con el objetivo de mejorar sus condiciones técnicas, ambientales y de trabajo y preservar su valor patrimonial. Una dotación adicional concedida en mayo de 2025 permitió renovar el sistema del escenario giratorio y el cuadro de la maquinaria escénica de la Sala Garrett.

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El regreso oficial de este viernes estuvo precedido en junio por 'Prólogo', un programa de preapertura que permitió al público visitar los espacios renovados y participar en talleres y actividades artísticas.

Durante el cierre, la institución mantuvo su programación fuera de la sede. Su balance del periodo 2023-2026 recoge más de 280 proyectos y alrededor de 195.000 participantes en todo el país. La iniciativa 'Odisseia Nacional', emprendida al cerrar el edificio, se desarrolló en colaboración con 93 municipios.

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Las celebraciones de la reapertura se extenderán hasta el domingo e incluirán visitas al edificio y actividades en la plaza de Pedro IV, conocida como Rossio. La noche de este viernes, la fachada servirá de soporte para proyecciones audiovisuales sobre la historia del teatro, acompañadas de sesiones de música.

La reapertura coincide con el año del 180 aniversario del teatro, que inauguró su sede el 13 de abril de 1846, día del cumpleaños de la reina María II. Impulsado por el escritor y político Almeida Garrett y proyectado por el arquitecto italiano Fortunato Lodi, el edificio se levantó en el lugar que había ocupado el palacio de los Estaús, antigua sede de la Inquisición.

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Según la historia oficial de la institución, el incendio de 1964 solo respetó las paredes exteriores y la entrada. La reconstrucción conservó su estilo neoclásico y el teatro no volvió a abrir hasta 1978. EFE