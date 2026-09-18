VÍDEO: Detenido el presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos (México)

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El presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos ha sido detenido, después de que la Fiscalía del estado mexicano obtuviera una orden de arresto contra un hombre identificado como Francisco Javier M., señalado como sospechoso del crimen, según ha informado este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

Las autoridades mexicanas han revelado que la detención ha sido fruto de un trabajo conjunto de investigación, operativo desde que se tuvo conocimiento del asesinato. En las pesquisas han participado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.

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El detenido ha sido vinculado con la muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante canaria de la Universidad de Granada, cuya muerte tuvo lugar el pasado sábado en Cuautla.

Tras conocerse la detención, García ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de la joven estudiante y ha manifestado su solidaridad con ellos ante la pérdida. "Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida", ha manifestado en una publicación en redes sociales.

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García Harfuch ha situado la investigación dentro de la política del Gobierno mexicano frente a la violencia contra las mujeres y ha afirmado que la prevención de los feminicidios constituye una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum. "Para la Presidenta presidenta, prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno. Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado", ha sentenciado.

La víspera, la Fiscalía de Morelos había comunicado que un juez especializado había autorizado una orden de detención contra un hombre por ser el presunto autor del asesinato de la estudiante canaria de la Universidad de Granada.

"Ayer obtuvimos de un juez especializado la Fiscalía de Feminicidios, una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino (que) responde al nombre de Francisco Javier M.", declaró el fiscal de Morelos, Fernando Blú, al informar sobre el avance de las investigaciones.

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