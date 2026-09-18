Temas del día de EFE News Latino del viernes 18 de septiembre

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EEUU ELECCIONES

Washington - Algunos estados de Estados Unidos comenzaron este viernes a recibir el voto anticipado para las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, en las que el presidente, Donald Trump, podría perder la actual mayoría republicana que respalda su agenda en el Congreso.

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EEUU HURACANES

Miami - El Museo de Miami inaugura este viernes 'Atrapados en el ojo: Recordando el huracán de 1926', una muestra que reúne imágenes y archivos de una de las tormentas más destructivas en la historia de la ciudad estadounidense y que encuentra "paralelismos" con el presente, como el entonces auge de la construcción, que son "relevantes" un siglo después del desastre.

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FESTIVAL TORONTO

Toronto (Canadá) - El actor chileno Alfredo Castro considera que el cine presta poca atención a las personas mayores y, cuando lo hace, tiende a reducirlas a personajes enfermos o incapaces, algo que intenta romper 'Después de Elena', la película de Shawn Garry presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

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EEUU CINE

Nueva York - El documental 'Agridulce' sigue a estudiantes en una escuela de bachata, un género que por años fue subestimado en la República Dominicana y que se ha convertido en uno de sus recursos de exportación, y se presentará el próximo sábado en el Festival de Cine Latino de Nueva York.

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EEUU DEPORTES

Miami - Entrevista con Íñigo Aznar, nuevo director de negocios del Inter Miami, sobre la estrategia del club para preparar la era posterior a Lionel Messi y convertir el crecimiento generado por el argentino en un negocio sostenible, con el Nu Stadium y el futuro Miami Freedom Park como principales pilares

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Miami - Entrevista con Felipe Formiga, vicepresidente de Desarrollo Internacional de los Miami Dolphins, sobre la estrategia de la franquicia de la NFL para consolidar su presencia en España y Latinoamérica mediante eventos, clínicas, alianzas comerciales y actividades comunitarias, un año después de disputar el primer partido de la liga en España

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EEUU ROBOTAXIS

Pedir un carro desde el teléfono, verlo llegar sin un conductor al volante y recorrer el trayecto a tu destino sin intercambiar una sola palabra es una experiencia cada vez más común en Austin, capital de Texas, la cual se ha convertido en uno de los principales campos de prueba de los vehículos autónomos en Estados Unidos.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de agosto.

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