Aumentan a más de 20 los muertos por un atentado suicida en un edificio policial en Pakistán

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Al menos 21 personas, entre ellas 15 policías, han muerto y cerca de 80 han resultado heridas a causa de un atentado suicida con coche bomba en un edificio policial en la localidad paquistaní de Kohat, situada en Jáiber Pastunjua, en la frontera con Afganistán.

El jefe del Departamento de Sanidad de Kohat, Nasir Hasán Afridi, ha confirmado el balance de víctimas y ha agregado que tres de los heridos se encuentran en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando en las próximas horas.

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El inspector general de la Policía provincial, Zulfiqar Hamid, ha detallado que el terrorista suicida ha activado los explosivos cerca de la puerta de un edificio de las fuerzas de seguridad, adyacente a una mezquita, tras lo que varios asaltantes han intentado irrumpir en las instalaciones.

"La operación continuará hasta la eliminación total de los miembros de Fitna al Juarij", ha manifestado, lo que implica que el tiroteo con los asaltantes sigue activo en la zona, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Fitna al Juarij es el nombre que utilizan las autoridades de Pakistán para referirse al grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes y especialmente activos en la frontera.

El ministro principal de Jáiber Pastunjua, Sohail Afridi, ha tildado de "inaceptable" el ataque y ha recalcado que "la moral de la nación no puede ser aplastada por cobardes actos de terrorismo", sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

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En esta línea, el presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, ha condenado el incidente y ha hecho hincapié a través de un mensaje publicado en redes sociales en que "la eliminación total de Fitna al Juarij y de los terroristas que operan con respaldo extranjero es esencial para la seguridad nacional"

A las condenas se han sumado el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, quien ha recalcado que "los cobardes actos de los terroristas no pueden debilitar la determinación de la nación". "La nación está junto a las familias de los mártires en estos momentos de dolor", ha zanjado.

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Horas antes, del atentado, el Ejército paquistaní había anunciado la muerte de seis militares en operaciones llevadas a cabo entre el 15 y el 17 de septiembre en Jáiber Pastunjua, al tiempo que resaltó que las mismas se saldaron también con la muerte de diez presuntos talibán paquistaníes.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

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