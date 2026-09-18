Gabriela Guillén, sobrepasada tras el susto que la llevó al hospital: "Necesito estar tranquila para recuperarme"

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Gabriela Guillén ha roto su silencio después del susto vivido este jueves en su domicilio, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía y una ambulancia antes de que fuera trasladada al Hospital Gregorio Marañón. La empresaria, que regresó a casa después de permanecer varias horas en urgencias, ha querido tranquilizar a quienes se han preocupado por su estado y, al mismo tiempo, ha pedido a los medios de comunicación que respeten su espacio en estos momentos.

"Necesito estar tranquila para recuperarme y por favor, de verdad que os pido, que sé que hacéis vuestro trabajo, pero siempre os atiendo, siempre que puedo, pero esto no tiene más importancia. O sea, necesito estar tranquila. Es lo que me ha dicho el médico con la serie de medicaciones que me ha mandado y ya está. No tiene más importancia. Os agradezco, de verdad", ha explicado ante las cámaras.

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De esta manera, la madre del hijo de Bertín Osborne ha querido restar dramatismo a lo ocurrido después de que las imágenes de su salida del domicilio, visiblemente aturdida y necesitando ayuda de los sanitarios para llegar hasta la ambulancia, hicieran saltar todas las alarmas. El episodio se produjo después de que recibiera una carta certificada y, durante las últimas horas, se había relacionado su malestar con el contenido de esa notificación.

Sin embargo, ella misma ha negado tajantemente que exista esa relación. "Yo no sé de dónde sacáis eso. Tengo mucha correspondencia todos los días de Amazon, de cartas, pero no sé de dónde sacáis eso. O sea, no os inventéis cosas que no... De verdad, estoy bien", ha asegurado, explicando que todo comenzó cuando sufrió un susto que también preocupó especialmente a su madre, que se encontraba con ella en casa: "Ha sido un susto para mí y para mi madre, que estaba conmigo, y me ha asustado mucho. Entonces han llamado al 112, creo que es protocolar que venga la Policía y luego venga el SAMUR a revisar que esté bien. Y ha sido nada más eso".

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Sus palabras llegan después de una jornada de máxima preocupación en la que dos agentes acudieron a su domicilio y, poco después, dos sanitarios se desplazaron hasta allí para atenderla. Finalmente fue trasladada al Gregorio Marañón, donde permaneció unas tres horas antes de regresar a casa.

En medio de las preguntas sobre el origen de la carta y sobre la persona que supuestamente estaría detrás de ella, la empresaria también ha reaccionado a las informaciones que apuntaban a Maribel, evitando pronunciarse sobre ella: "¿Quién es Maribel? Yo no sé quién es Maribel. Mi hijo no tiene madrina". Y, cuando los reporteros le han preguntado si Bertín Osborne se había puesto en contacto con ella tras el susto, ha optado por poner punto y final a la conversación: "No me sigáis porque no os voy a contestar más. Gracias".

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Así, la joven ha dejado claro que su prioridad en estos momentos es recuperarse y alejarse del foco mediático, después de un episodio que ha generado una gran preocupación por su estado de salud.