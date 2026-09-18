Rusia anuncia la toma de dos localidades en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania

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Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes avances territoriales en la provincia de Donetsk, situada en el este de Ucrania y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en redes sociales que sus tropas se han hecho con el control de las localidades de Veroliubovka y Zolotoi Kolodez, sin detalles sobre posibles bajas en los combates. Kiev no se ha pronunciado por ahora sobre estos anuncios.

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Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.