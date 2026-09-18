Agencias

Rusia anuncia la toma de dos localidades en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania

Imagen JDLQL6KSWZH55B56EKSWZMAYME
Guardar

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes avances territoriales en la provincia de Donetsk, situada en el este de Ucrania y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en redes sociales que sus tropas se han hecho con el control de las localidades de Veroliubovka y Zolotoi Kolodez, sin detalles sobre posibles bajas en los combates. Kiev no se ha pronunciado por ahora sobre estos anuncios.

PUBLICIDAD

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Estafadores publican música generada con IA en perfiles de artistas reales para robar sus ingresos

Infobae

El Gobierno calcula que quedan en Ceuta unos 10.000 inmigrantes, más de 3.000 todavía en las calles

El Gobierno calcula que quedan en Ceuta unos 10.000 inmigrantes, más de 3.000 todavía en las calles

Irlanda pide no "sobredimensionar" la amenaza de Trump de nuevos aranceles

Irlanda pide no "sobredimensionar" la amenaza de Trump de nuevos aranceles

Israel detiene a un sospechoso de intentar colaborar con el brazo armado de Hamás e Irán

Israel detiene a un sospechoso de intentar colaborar con el brazo armado de Hamás e Irán

Dori Ruano y Ruiz Cabestany serán homenajeados este sábado en la VIII Clásica Otero en Madrid

Dori Ruano y Ruiz Cabestany serán homenajeados este sábado en la VIII Clásica Otero en Madrid