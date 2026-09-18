Irlanda pide no "sobredimensionar" la amenaza de Trump de nuevos aranceles

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El ministro de Finanzas de Irlanda y presidencia de turno del Consejo de la UE, Simon Harris, ha pedido este viernes no "sobredimensionar" el riesgo de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponga nuevos aranceles a la Unión Europea por sus planes para estrechar la relación con Canadá, al defender que este acercamiento no supone un acto "hostil" contra Washington y es compatible con mantener unos fuertes vínculos económicos transatlánticos.

"No creo que debamos sobredimensionar ese nivel de preocupación" ha afirmado a su llegada a la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona que se celebra en Dublín (Irlanda), donde ha señalado que "siempre es muy importante escuchar todos los comentarios del presidente Trump en lugar de citarlos de manera selectiva".

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El ministro irlandés, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha reaccionado así a la amenaza del mandatario estadounidense de imponer aranceles adicionales al bloque si Bruselas avanza en su propuesta de dar a Canadá un estatus especial como "miembro asociado" de la Unión.

Harris ha incidido en que, junto a las advertencias sobre posibles nuevas medidas comerciales, Trump también señaló que no actuaría si el acercamiento entre Bruselas y Ottawa no era considerado un acto "hostil", un matiz que, a su juicio, debe tenerse en cuenta al valorar sus advertencias sobre nuevos aranceles.

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"El trabajo de la Unión Europea y de Canadá es ser muy claros y sinceros sobre lo que esto significa. Esto no tiene nada que ver con Estados Unidos", ha recalcado, al tiempo que ha defendido que se trata de que ambos socios profundicen su cooperación en áreas de "interés mutuo".

En este sentido, ha presentado el acercamiento entre Bruselas y Ottawa como una apuesta por trabajar conjuntamente en un momento en el que otros actores miran "más hacia dentro", reivindicando el multilateralismo para afrontar desafíos que, según considera, requieren respuestas compartidas.

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Al mismo tiempo, ha dejado claro que reforzar los lazos con Canadá no implica alejarse de Washington, con quien la UE quiere mantener una relación económica "realmente estrecha", y ha destacado la importancia de los intercambios comerciales entre ambos lados del Atlántico.

"La relación comercial entre la UE y Estados Unidos es sustancial. Es bidireccional, por cierto, algo que a veces se pierde en la discusión. Es mutuamente beneficiosa. Estados Unidos también necesita el comercio con Europa", ha defendido.

Por ello, Harris ha abogado por mantener con Washington una interlocución "tranquila" y "constante", apuntando a los avances logrados mediante el diálogo entre la Administración estadounidense y la Comisión Europea.