El Gobierno calcula que quedan en Ceuta unos 10.000 inmigrantes, más de 3.000 todavía en las calles

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El Gobierno estima que a día de hoy todavía permanecen en Ceuta unos 10.000 inmigrantes de manera irregular, de los cuales alrededor de 6.000 estarían alojados en alguno de los recursos levantados por la administración y entre 3.000 y 4.000 quedarían en las calles, los montes y las playas de Ceuta.

Estas son las últimas cifras ofrecidas por fuentes gubernamentales, en base a la información facilitada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas sobre el terreno en la ciudad autónoma.

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Es el doble de las estimaciones que hasta ahora venía ofreciendo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasla, que el pasado 13 de agosto --dos semanas después de la entrada masiva de unas 80.000 personas-- dijo que quedaban unos 5.000 migrantes en la ciudad. A finales de mes, en su comparecencia en el Congreso volvió a repetir esa cifra.

El Ejecutivo hace esta estimación mientras se lleva a cabo el operativo de traslado de inmigrantes a las carpas instaladas en el puerto, en el que caben unas 1.700 personas. Después de la tensión vivida a primera hora de la mañana --con carreras y cargas policiales-- las citadas fuentes señalan que ya han sido alojados 500 y a lo largo del día quedarán instalados el resto.

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Este martes, el ministro encargado del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres dijo que había 4.160 ya alojados. Sumados a los 1.700 que caben en el puerto hacen unas 6.000 personas en alojamientos controlados por el Ejecutivo, que facilitará la tarea para registrarlos e iniciar sus expedientes de expulsión, si no tienen derecho a asilo.

En el Gobierno son consicientes de que aún deben encontrar alojamiento para esos 3.000 o 4.000 que aún no tienen plaza y esperan habilitar nuevos espacios, aunque los trabajos todavía no están en marcha y tampoco tienen decidida su ubicación.

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