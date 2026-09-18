Israel detiene a un sospechoso de intentar colaborar con el brazo armado de Hamás e Irán

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Las autoridades de Israel han anunciado este viernes la detención de un hombre sospechoso de intentar ponerse en contacto con el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, e Irán para prestar su colaboración en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo.

La Policía israelí ha indicado que el detenido, identificado como Sultán abú al Haija, de 31 años, fue arrestado en la ciudad de Tamra, situada en el norte de Israel, "por delitos relacionados con la seguridad", en el marco de una operación conjunta con la Guardia Nacional de la Policía Fronteriza y el Shin Bet.

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"La investigación reveló que el acusado había contactado reiteradamente con las Brigadas Ezeldín al Qassam, el brazo armado de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza, con el objetivo de brindarles asistencia encubierta", ha dicho. "Asimismo, se descubrió que había establecido contacto con agentes de Inteligencia iraníes, si bien fue detenido antes de poder llevar a cabo ninguna misión para ellos", ha zanjado.