ONG señala fallas en alerta de género en oeste de México tras asesinato de estudiante

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Ciudad de México, 18 sep (EFE).- El asesinato de la estudiante Karla Margarita Pérez Jiménez, en el municipio de Zapopan, situado en el estado mexicano de Jalisco (oeste), "vuelve a poner en evidencia la falta de resultados" de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), denunció este viernes el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

La ONG indicó en comunicado que, desde noviembre de 2018, Jalisco cuenta con una AVGM que debería estar funcionando de manera permanente, sin embargo, su seguimiento y evaluación "no han tenido la continuidad ni transparencia necesarias frente a la violencia que enfrentan las mujeres de la entidad".

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El cuerpo sin vida de la estudiante de medicina, de 22 años, fue localizado en un sembradío cercano al Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, donde, apuntó el OCNF, la comunidad estudiantil ha señalado "condiciones de inseguridad".

Explicó que las y los estudiantes han denunciado la falta de iluminación, trayectos que deben realizarse prácticamente a oscuras, ausencia o insuficiencia de banquetas, así como poca vigilancia y dificultades para contar con transporte seguro.

"Estas denuncias no pueden ser ignoradas ni consideradas un problema menor", sentenció el OCNF, al advertir que diariamente mujeres transitan por el lugar en donde fue localizado el cuerpo de Pérez Jiménez el pasado 16 de septiembre, quien dos días antes fue reportada como desaparecida.

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"La localización de Karla en este espacio hace visible un contexto de inseguridad que las autoridades están obligadas a investigar y atender", agregó sobre alarmante situación en el estado, donde entre enero y julio de 2026 se registraron 57 muertes violentas de mujeres, de las cuales 15 fueron clasificadas como feminicidios y 42 como homicidio doloso, según cifras oficiales.

De acuerdo la ONG, Zapopan es uno de los municipios comprendidos en la AVGM y en la estrategia estatal que contempla entre sus objetivos mejorar la debida diligencia en las investigaciones de feminicidio y fortalecer el Protocolo Alba (mecanismo de búsqueda inmediata para la localización de mujeres desaparecidas).

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Sin embargo, añadió, la desaparición y asesinato de Pérez Jiménez "obligan a cuestionar qué medidas de prevención y protección se están implementando y qué resultados se están produciendo".

Recordó también que desde que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) evaluó el cumplimiento de la AVGM, el pasado 2024, "no se ha convocado nuevamente a este mecanismo para evaluar los avances y pendientes de la Alerta".

Por ello, exigió a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno mexicano convocar de manera inmediata al GIM para retomar el seguimiento de la AVGM de Jalisco y garantizar la participación de las organizaciones peticionarias y expertas.

Al tiempo que solicitó a las autoridades locales presentar y transparentar los informes actualizados sobre el cumplimiento de las medidas de la Alerta.

Este mismo viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de un sujeto de nombre Eduardo Isaac, relacionado con el asesinato de Pérez Jiménez, originaria de Irapuato, Guanajuato.

El caso de Pérez Jiménez ocurre en medio de las demandas para frenar la violencia contra las mujeres en México, luego del asesinato de la española Claudia Tacoronte en el estado mexicano de Morelos, centro del país.

Entre enero y julio de este año se contabilizaron 1.250 muertes violentas de mujeres, de las cuales 380 fueron investigadas como feminicidios y 870 como homicidios dolosos, según cifras oficiales. EFE