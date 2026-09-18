El Salvador, Guatemala y Honduras acumulan 29.064 millones en remesas familiares en 2026

Guardar

San Salvador, 18 sep (EFE).- Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, acumularon 29.064 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, un 7,1 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos recabados este viernes.

De acuerdo con las cifras computadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y julio pasado con 15.447,1 millones de dólares o el 53,1 %, seguido de Honduras con 7.692,1 millones (26,5 %) y El Salvador con 5.924,9 millones de dólares (20,4 %).

PUBLICIDAD

El total de remesas recibidas por estos tres países en 2026 es superior en 1.941 millones de dólares a los 27.123 millones registrados en el mismo período de 2025.

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 3,7 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 6,6 % para Guatemala y un 11,2 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.

Cada año, aproximadamente 500.000 personas procedentes del Triángulo Norte intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas.

Las remesas desde EE.UU., donde viven más de 2 millones de salvadoreños, son el principal sostén de la economía de El Salvador, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

PUBLICIDAD

Durante los últimos años las autoridades salvadoreñas han afirmado que la migración irregular de sus ciudadanos ha disminuido en el Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en comparación con los gobiernos anteriores, mientras que en el primer trimestre de 2026 las deportaciones desde EE.UU. se dispararon un 90,2 %. EFE