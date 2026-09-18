Más de mil personas desplazadas por la violencia en Sudán del Sur en agosto, según la OIM

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Yuba, 18 sep (EFE).- Más de mil personas se vieron desplazadas por la violencia y los conflictos territoriales en algunas zonas de Sudán del Sur en agosto, mientras que otras 8.400 regresaron a sus lugares de origen gracias a la mejora de la seguridad en algunas localidades, informó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En su último informe de seguimiento de eventos de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM) publicado en esta jornada, la OIM registró 1.055 personas recién desplazadas, pertenecientes a 186 hogares, durante el mes de agosto, entre ellas 583 mujeres y 472 hombres.

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La agencia señaló que los desplazamientos en Sudán del Sur siguen estando provocados por una combinación de enfrentamientos comunitarios, disputas territoriales, inseguridad, violencia y desastres.

A ello se añade que el conflicto en el vecino Sudán ha complicado aún más la situación humanitaria al aumentar los movimientos transfronterizos y la llegada de refugiados y repatriados, lo que ejerce una presión adicional sobre unos recursos ya de por sí limitados.

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El mayor desplazamiento registrado durante el mes tuvo lugar en el condado de Lafon, en el estado de Ecuatoria Oriental, donde una disputa por los límites territoriales entre comunidades se intensificó hasta convertirse en enfrentamientos violentos entre el 27 y el 31 de agosto.

Según la información verificada por la Comisión de Socorro y Rehabilitación (RRC), individuos armados atacaron una aldea e incendiaron viviendas, lo que provocó el desplazamiento de unas 730 personas de 121 hogares hacia otra población próxima.

En el condado de Yuba, otras 325 personas de 65 hogares se vieron desplazadas a raíz de un conflicto localizado en Tombri Boma.

A pesar de los nuevos desplazamientos, la OIM también registró importantes movimientos de retorno durante el mes de agosto, con 8.417 personas de 1.618 hogares que regresaron a las zonas de las que habían huido anteriormente.

El mayor movimiento de retorno se registró en el condado de Akobo, en el estado de Jonglei, donde 6.546 personas de 1.237 hogares regresaron a varias localidades a lo largo del mes.

La OIM atribuyó los retornos a la mejora de la seguridad en las zonas de origen, a las malas condiciones de vida en los lugares de desplazamiento y a la decisión voluntaria de regresar.

Otras 1.713 personas de 353 hogares regresaron al condado de Maiwut, principalmente desde las zonas de Etang Special y Agnewak, en la región etíope de Gambella, tras una mejora relativa de la seguridad y una disminución de las hostilidades entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán-en-Oposición (SPLA-IO).

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La OIM señaló que la situación humanitaria general sigue siendo grave, ya que los conflictos, la inseguridad, las catástrofes y los desplazamientos transfronterizos perturban los medios de subsistencia y el acceso a los servicios básicos, lo que deja a muchas comunidades en una situación de necesidad urgente de asistencia. EFE