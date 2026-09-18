Las autoridades de Lugansk denuncian cuatro muertos y cinco heridos por ataques ucranianos

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Moscú, 18 sep (EFE).- Las autoridades de la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia, denunciaron este viernes cuatro muertos y cinco heridos por ataques ucranianos con drones en la última jornada, coincidiendo con las elecciones legislativas que comenzaron hoy en toda Rusia.

"Desde anoche, las Fuerzas Armadas ucranianas han intensificado los ataques en el territorio de nuestra república. (...) Hay víctimas: cuatro personas murieron, entre ellas una joven de 16 años, y otras cinco resultaron heridas", escribió en redes sociales Leonid Pásechnik, gobernador de Lugansk leal a Moscú.

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Según Pásechnik, las víctimas se registraron tanto durante ataques a viviendas particulares, como por golpes a autobuses de pasajeros.

Se trata de la primera vez que los habitantes en las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia en 2022 -Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia- votan en unas elecciones parlamentarias.

En todos esos territorios en las semanas anteriores a los comicios se pudo votar por adelantado, especialmente en localidades próximas a la línea de combates, según informaron las autoridades locales.

Yábloko, la única fuerza que se opone abiertamente a la guerra en Ucrania, no puede participar como partido en los comicios a la Duma o cámara baja del Parlamento ruso, pero algunos de sus candidatos aún tienen opciones para acceder a cámaras regionales.

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El partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Según los sondeos oficiales, RU cuenta con una intención de voto del 33-37 %, aunque las compañías independientes le otorgan apenas un 25 %. Sea como sea, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50 % de los votos.EFE

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