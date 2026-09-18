Lady Gaga llama Rose Bean a su primera hija, según TMZ

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Washington, 17 sep (EFE).- Lady Gaga y su prometido, el empresario Michael Polansky, llamaron Rose Bean a su primera hija, nacida el pasado 9 de junio en Los Ángeles, según un certificado de nacimiento obtenido por el portal TMZ.

El documento identifica a la bebé como Rose Bean Polansky y señala que nació en un hospital de Los Ángeles.

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La pareja anunció el nacimiento de su primera hija el pasado 10 de septiembre, pero hasta ahora no había trascendido públicamente su nombre.

El nombre Rose podría estar relacionado con "La Vie en Rose", la canción francesa que Gaga interpretó en la película "A Star Is Born" (2018), en la que la cantante también protagonizó junto a Bradley Cooper. La interpretación del tema se convirtió en uno de los momentos destacados de la película.

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Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, mantiene una relación con Polansky desde 2019 y ambos se comprometieron en 2024.

La cantante anunció su embarazo en marzo de este año, después de que se conocieran fotografías en las que mostraba su embarazo durante una boda.

La llegada de Rose Bean supone el primer hijo para la cantante estadounidense, de 40 años, y para Polansky. Ambos han mantenido su relación y los detalles de su vida privada relativamente alejados de la exposición pública. EFE