La misión naval de la UE en el mar Rojo eleva la alerta de sus buques ante los ataques hutíes

18/09/2026 La Misión EUNAVFOR ASPIDES asiste a un buque mercante en el mar Rojo POLITICA EUNAVFOR ASPIDES

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La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, ASPIDES, ha elevado el nivel de alerta de sus buques ante el deterioro de la situación de seguridad en la región y los ataques de los rebeldes hutíes, mientras mantiene sus tareas de escolta para proteger el tráfico marítimo.

Así lo ha anunciado este viernes la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, quien ha reivindicado en un mensaje en redes sociales el papel de la misión europea para garantizar la seguridad de la navegación en la zona.

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"Europa está ayudando a proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo frente a los ataques hutíes. Dado el empeoramiento de la situación de seguridad, la Operación ASPIDES de la UE ha elevado el nivel de alerta de sus buques mientras continúa con sus labores de escolta", ha señalado.

La jefa de la diplomacia europea lo ha anunciado después de mantener una conversación con el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, con quien ha abordado los esfuerzos diplomáticos para poner fin a los combates en Yemen y restablecer la libertad de navegación en la región.

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En este sentido, Kallas ha vuelto a condenar los ataques de los hutíes contra Arabia Saudí, que ha calificado de "inaceptables", y ha advertido de que estas acciones "sabotean la economía mundial".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. "El paso marítimo debe ser libre y sin trabas", ha recalcado la política estonia.