El Ejército yemení asegura haber matado a más de 30 hutíes en las últimas 24 horas en Taiz

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Saná, 18 sep (EFE).- Las fuerzas gubernamentales del Yemen informaron este viernes de que más de 30 combatientes hutíes murieron y otros 60 resultaron heridos en combates y ataques aéreos en la provincia suroccidental de Taiz en las últimas 24 horas, mientras que tres niños murieron en un bombardeo hutí contra una aldea en la misma zona.

El Centro de Prensa de las Fuerzas Armadas indicó que estas bajas entre las filas de los rebeldes chiíes hutíes se produjeron durante los enfrentamientos en el distrito de Al Waziyah, al oeste de Taiz.

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Según el comunicado, las fuerzas gubernamentales también destruyeron seis vehículos militares y dos tanques en combates terrestres y ataques aéreos.

Por otra parte, la agencia de noticias estatal yemení Saba, citando fuentes locales, informó de que tres niños de 2, 4 y 14 años murieron cuando un bombardeo hutí alcanzó una aldea en Al Waziyah.

Las muertes de civiles reportadas aumentan la preocupación por el impacto de la reanudación de los combates en las comunidades de Taiz, donde las zonas pobladas se encuentran cerca de las líneas del frente activas.

Los últimos enfrentamientos se producen en un momento en que la costa occidental del Yemen se ha convertido en un foco principal del conflicto.

Las fuerzas hutíes han realizado avances recientes en la parte sur de la costa del mar Rojo del país, así como en el puerto de Moca y las zonas aledañas, mientras que las fuerzas afines al gobierno han estado tratando de recuperar territorio tras los avances de los rebeldes. EFE

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