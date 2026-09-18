Guardar

Huawei presenta una innovadora solución de telepresencia inmersiva que ofrece experiencias inmersivas y servicios inteligentes

PR Newswire

PUBLICIDAD

SHANGHÁI, 18 de septiembre de 2026

SHANGHÁI, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2026, Huawei presentó un innovador sistema de telepresencia inmersiva durante la sesión sobre colaboración inteligente titulada "Hacia un futuro más inteligente con una colaboración sin límites". La empresa también presentó sus últimos avances y mejores prácticas en procesos de reuniones basados en la inteligencia artificial. El nuevo sistema se centra en ofrecer experiencias de reunión inmersivas y un ecosistema abierto, lo que lleva la productividad a un nivel más alto.

PUBLICIDAD

· Telepresencia inmersiva: una experiencia revolucionaria en el ámbito de las conferencias

El sistema de telepresencia inmersiva ha evolucionado en todos los aspectos, desde las experiencias visuales y auditivas hasta la visualización de imágenes. Ofrece integración inteligente, interacción cómoda y gran seguridad, lo que transforma de forma integral la colaboración a distancia.

PUBLICIDAD

Experiencia inmersiva: Nuestra solución de telepresencia inmersiva ofrece una mejora integral de la experiencia audiovisual. La nueva cámara panorámica con fusión mediante IA HUAWEI CloudLink Camera 610 integra a la perfección imágenes panorámicas digitales sin distorsiones ni uniones visibles. Mediante el uso de un algoritmo multimodal de empalme basado en el flujo óptico, ofrece representaciones realistas a escala 1:1 de los participantes. El sistema de captación de sonido estéreo omnidireccional e independiente permite una separación precisa del ruido basada en la inteligencia artificial, mientras que el sistema de altavoces estéreo multicanal garantiza una reproducción de alta fidelidad y localización del sonido, como si la persona con la que está hablando estuviera en la misma habitación. En cuanto a la calidad de imagen, las pantallas modulares flexibles de IdeaPresence muestran imágenes nítidas y detalladas con 1070 millones de colores, y su diseño modular permite una adaptación flexible a distintos espacios. La integración de estas tecnologías crea una experiencia de comunicación verdaderamente inmersiva para los participantes remotos.

Enlace inteligente: El sistema de telepresencia inmersiva integra funciones como el cambio automático entre los modos de pie y sentado y la gestión inteligente del espacio de reuniones, lo que hace que las reuniones sean más eficientes y fluidas.

Interacción sencilla: El sistema se integra a la perfección con los productos de generaciones anteriores para mayor comodidad del usuario. Permite compartir contenidos sin esfuerzo con un solo clic gracias a la posibilidad de alternar fácilmente entre HDMI y la proyección IdeaShare. Las funciones intuitivas, como el micrófono táctil y la pantalla de mesa motorizada, facilitan que todos los participantes puedan empezar a utilizar el sistema de inmediato.

PUBLICIDAD

Seguridad integral: Las marcas de agua de audio y video permiten una grabación exhaustiva, lo que facilita la identificación precisa y el rastreo rápido de cualquier fuga de datos.· Funcionalidades abiertas: colaboración para desarrollar aplicaciones industriales robustas para OpenHarmony

En lo que respecta a la creación de un ecosistema, Huawei Intelligent Collaboration sigue ampliando las capacidades de la plataforma, entre las que se incluyen el SDK de control de la interfaz de usuario, el SDK de servicios y el SDK de aceleración de hardware, que abarcan el motor de IA, el procesamiento multimedia, el motor de pizarra y los datos de audio y video. Esto facilita una rápida integración y desarrollo a los socios.

PUBLICIDAD

Para las reuniones digitales, la empresa Nanjing Southern Telecom integra el sistema de reuniones en el sistema de ofimática (OA) de la oficina basándose en el SDK de reuniones, lo que permite trabajar de forma móvil. En entornos de reuniones en la nube, se aprovecha la sinergia entre software y hardware IdeaHub + Mago para crear un sistema de reuniones específico fuera de China continental, con múltiples funciones de reuniones en la nube, reducción inteligente del ruido y deflectores acústicos. Para la educación inteligente, hemos aprovechado los SDK de pizarra abierta y proyección de OpenHarmony para colaborar con socios como ULearning y Chaoxing con el fin de crear aulas inteligentes basadas en OpenHarmony. Las aulas permiten realizar proyecciones de forma sencilla, utilizar pizarras inteligentes, realizar pruebas en clase, impartir clases a distancia y mantener debates en tiempo real.

En el futuro, con la incorporación de la IA a los entornos laborales y de colaboración, Huawei pasará de centrarse en la mejora de la experiencia a la consolidación de los servicios, traduciendo la IA en una productividad tangible y sostenible. Huawei Intelligent Collaboration se dedica a colaborar con clientes y socios de todo el mundo para forjar nuevas historias de éxito. Juntos, aprovechemos el potencial de la colaboración inteligente para generar un mayor valor.

PUBLICIDAD

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/huawei-presenta-una-innovadora-solucion-de-telepresencia-inmersiva-que-ofrece-experiencias-inmersivas-y-servicios-inteligentes-302883650.html

FUENTE HUAWEI