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Huawei Cloud Stack: Todo por la IA, impulsando una nueva era de inteligencia

PR Newswire

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SHANGHÁI, 18 de septiembre de 2026

SHANGHÁI,/PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2026, la cumbre Huawei Cloud Stack, cuyo lema es «Nube híbrida agéntica: Impulsando una nueva era de la inteligencia» reunió a empresas líderes de todo el mundo para analizar las tendencias emergentes en infraestructura digital e IA y compartir experiencias extraídas de implementaciones reales, poniendo de relieve cómo la IA puede alcanzar nuevos niveles de productividad en todos los sectores.

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Una arquitectura de nube híbrida determinista ofrece a las empresas un camino claro a seguir en la era de la IA agéntica

Antonony Gu, presidente de Huawei Hybrid Cloud, pronunció un discurso inaugural en la cumbre, en el que destacó tres cambios fundamentales en la era de la IA agéntica:· Los actores que impulsan la ejecución empresarial están cambiando: desde el uso de aplicaciones por parte de los seres humanos hasta la colaboración entre personas y agentes y la colaboración entre agentes (A2A). Los agentes de IA están surgiendo a gran escala como una nueva categoría de empleados digitales.

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· El aprovisionamiento de recursos está cambiando: Los agentes de IA están orientados a tareas y se basan en recursos informáticos, datos y modelos que están empaquetados y listos para ser utilizados bajo demanda. La prestación de recursos está pasando de un modelo de montaje «capa por capa» a un modelo de capacidades integradas organizadas en torno a tareas impulsadas por agentes.

· Lo que se gestiona está cambiando: El enfoque está pasando de los recursos informáticos tradicionales, como la potencia de cálculo, el almacenamiento y las redes, a la potencia de cálculo de la IA, los datos y los modelos. La gestión de estos recursos mediante sistemas independientes puede dar lugar a nuevos silos informáticos.

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Para hacer frente a estos cambios, Huawei Cloud ha presentado una arquitectura de nube híbrida preparada para agentes de IANext, que incluye cuatro capacidades clave: una infraestructura en la nube ágil y elástica, diseñada para una evolución continua y que aúna la computación de uso general con la computación de IA; un centro de capacidades nativo de IA que conecta datos, computación y tokens; una plataforma de habilitación nativa de agentes para desarrollar y ejecutar agentes de IA a gran escala; y operaciones inteligentes y capacidades de seguridad de extremo a extremo que abarcan todo el ciclo de vida de los agentes de IA. Antonony Gu subrayó: «A medida que la adopción de agentes de IA siga acelerándose en los próximos tres a cinco años, una arquitectura de nube híbrida determinista es el camino a seguir para las empresas en el mundo de los agentes».

Todo por la IA: Huawei Cloud Stack evoluciona para la era de la IA agéntica

A medida que se acerca la era de la IA agéntica, Huawei Cloud Stack está evolucionando en cuatro áreas clave: infraestructura, datos, IA y ecosistema.· La evolución de las infraestructuras: sentar las bases para la IA: Huawei Cloud Stack desarrolla Agentic Infra como base para la era de la IA. Esta infraestructura es compatible con los SuperPoDs A5 más recientes. Gracias a tecnologías como la agrupación de NPU y las instantáneas de memoria, la utilización de la capacidad de cálculo puede aumentar del 30 % al 70 %. Huawei Cloud Stack también ofrece un marco de operaciones y gestión observable, medible y controlable para los agentes de IA, lo que convierte las plataformas de gestión en la nube en centros de gestión inteligentes. Además, ofrece protección integral para la infraestructura, los modelos y los agentes de IA.

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· Aprovechar el valor de los datos y convertir los datos de la empresa en productividad inteligente: Huawei Cloud Stack ofrece funciones integrales para todo el ciclo de vida de los datos, lo que permite una gestión fiable de los datos, una distribución eficiente, un uso inteligente y una circulación de datos de confianza. Gracias a una arquitectura en la que el almacenamiento y la capacidad de cálculo están desacoplados, a AI DataLake para la gestión de datos multimodales y a DataArts para la toma de decisiones inteligente basada en datos, Huawei Cloud Stack contribuye a convertir los datos de un mero recurso en una fuente de productividad, al tiempo que sienta unas bases sólidas para la era de la IA agéntica.

· Una industria impulsada por la IA, que integra la IA en la producción en todos los sectores: Huawei Cloud está aumentando su inversión en modelos fundacionales e integrando dichos modelos con los conocimientos técnicos del sector para impulsar la iteración automatizada de los modelos y su evolución continua. Ofrece modelos fundacionales líderes específicos para cada ámbito, como el Modelo de Visión y Lenguaje (VLM), el Modelo de Cálculo Científico y el Modelo de Predicción, así como OptVerse AI Solver para la optimización y la toma de decisiones. Por su parte, Huawei Cloud Stack aprovecha su plataforma de entrenamiento e inferencia de modelos para ofrecer una inferencia de alto rendimiento y un suministro fiable de tokens de alta calidad, lo que garantiza la ejecución ininterrumpida de las tareas de los agentes.

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· Creación conjunta con nuestros socios, construyendo juntos un ecosistema abierto de IA: Huawei Cloud mantiene su compromiso con la colaboración abierta en materia de IA, respaldado por incentivos específicos y programas específicos para mejorar las capacidades de IA y de servicios. En colaboración con socios y desarrolladores, Huawei Cloud está creando una «Industry AI Foundry». Al reunir soluciones y prácticas de referencia de ámbitos como las finanzas inteligentes y la administración pública inteligente, su objetivo es acelerar la replicación de soluciones de IA de eficacia probada en distintos escenarios empresariales.

Superar el último tramo para llevar la IA de nivel de producción a la práctica: Casos de éxito en distintos sectores

Standard Bank, el mayor banco de África por volumen de activos, opera en más de 20 países y presta servicio a más de una quinta parte de la población africana. El banco ha elegido Huawei Cloud Stack para desarrollar un nuevo núcleo bancario basado en la nube. Khomotso Molabe, director de sistemas de información (CIO) de Banca Personal y Privada y subdirector de sistemas de información del Grupo Standard Bank, afirmó que Huawei Cloud Stack satisface las necesidades cambiantes del banco en cuanto a la modernización de sus sistemas bancarios centrales, al tiempo que garantiza que no se produzcan pérdidas de datos ni errores. Esto supone un paso decisivo en la transición de Standard Bank hacia una arquitectura nativa en la nube, lo que sienta unas bases sólidas para una mayor agilidad empresarial en el futuro.

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Hassan Abbas, director ejecutivo de Sky47, explicó cómo Pakistán está avanzando rápidamente de la transformación basada en la nube a una transformación impulsada por la IA. Explicó que Sky47 ha creado una plataforma nacional de IA en la nube basada en Huawei Cloud Stack, que integra una infraestructura de nube desplegada localmente, recursos de computación de IA y capacidades de desarrollo y gestión de modelos impulsadas por Huawei Cloud ModelArts. La plataforma ofrece una gestión unificada de los recursos de computación, almacenamiento, redes e IA, y da soporte a todo el ciclo de vida de los modelos, desde el desarrollo y la implementación hasta la inferencia y las operaciones. Actualmente es compatible con una amplia gama de aplicaciones de IA, entre las que se incluyen los sistemas inteligentes de preguntas y respuestas, los asistentes de IA y la IA generativa, en sectores clave como el financiero, el manufacturero, el energético y el de alta tecnología. Al ofrecer servicios en la nube y de IA seguros, fáciles de usar y escalables, la plataforma está contribuyendo a impulsar la transformación inteligente y a dar un nuevo impulso a la economía digital y al sector de la IA de Pakistán.

La era de la IA agéntica está abriendo nuevas posibilidades para las empresas. De cara al futuro, Huawei Cloud Stack, guiada por el principio de «Todo por la IA», seguirá realizando importantes inversiones en Agentic Infra, datos e IA. Junto con sus socios, Huawei Cloud Stack fomentará un ecosistema abierto, ayudando a las empresas a crear, utilizar y gestionar entornos en la nube de forma eficiente, así como a incorporar la IA a la producción en todos los sectores.

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FUENTE HUAWEI CLOUD