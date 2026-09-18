Florentino Pérez traslada a Ceuta el apoyo del Real Madrid tras polémica por las camisetas

Guardar

Ceuta (España), 18 sep (EFE).- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, trasladó este viernes el “apoyo”, el “cariño” y la “solidaridad” del club a los ciudadanos de Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma desde la entrada masiva irregular de personas de finales de julio y deseó que pueda “recuperar la normalidad lo antes posible”.

Pérez viajó acompañado por el presidente de honor del Real Madrid y exfutbolista José Martínez ‘Pirri’, nacido en Ceuta, y por el director de Relaciones Institucionales, el también exjugador Emilio Butragueño, delegación que fue recibida por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ante numerosos ciudadanos congregados en los alrededores del Palacio Autonómico.

PUBLICIDAD

Antes del acto institucional celebrado en un abarrotado Salón del Trono, Florentino Pérez y Pirri firmaron en el Libro de Honor de la ciudad.

El presidente madridista quiso aclarar que la visita no responde a “ninguna noticia reciente”, sino que llevaba preparándose “durante varias semanas” con Vivas, en alusión a que los jugadores madridistas Vinicius Jr., Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté salieron en el último encuentro al estadio Martínez Valero de Elche con la camiseta doblada, de modo que no se leía el mensaje de apoyo hacia el pueblo de Ceuta, ciudad autónoma española ubicada geográficamente en el norte de África y fronteriza con Marruecos.

PUBLICIDAD

“Aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles”, señaló.

Pirri protagonizó el momento más emotivo al reconocer que regresaba feliz a su ciudad natal, aunque “muy triste” por la situación que atraviesan sus habitantes. “Estoy muy orgulloso de ser caballa. Ceuta forma parte de mi vida, de mis recuerdos y de mis raíces”, afirmó.

PUBLICIDAD

“A todos los ceutíes quiero daros mi cariño y mi apoyo. En estos momentos que son tan difíciles, estoy con vosotros”, añadió el histórico jugador madridista, que cerró su intervención con un “Viva Ceuta y viva su gente”.

Por su parte, Vivas agradeció el respaldo de la entidad madridista y destacó que el club “no ha venido aquí a jugar un partido de fútbol”, sino a mostrar “el apoyo, el aliento y la solidaridad” con Ceuta en el que definió como el momento más difícil de su historia reciente.

PUBLICIDAD

“Ceuta no se vende. Ceuta no se rinde. Ceuta se defiende. Ceuta es España”, proclamó Vivas, quien sostuvo que la situación de la ciudad no es una cuestión “de izquierda ni de derechas”, sino de defensa de la integridad territorial y la soberanía españolas. EFE

jmr/cb/cmm

(foto) (vídeo)