Fiscalía de México dice que el presunto asesino de Claudia Tacoronte estaba bajo los efectos de "alguna droga" o alcohol

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El fiscal general del estado mexicano de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ha asegurado que el presunto agresor de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada el sábado, "estaba bajo el influjo de alguna droga" o "alcoholizado", a falta de conocer el resultados de los exámenes toxicológicos.

En declaraciones a medios de comunicación este viernes tras reunirse con el padre de la víctima y su abogado, Blumenkron no ha confirmado si el detenido, Francisco Javier Meléndez, conocido como 'El Trompas', mostró arrepentimiento o si ha confesado el crimen, como ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

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En un mensaje de audio difundido por su Ministerio, Albares ha explicado que ha hablado este viernes con el canciller mexicano, quien le ha informado de que el presunto asesino "ha sido detenido y habría confesado ya la autoría de los hechos", pero el fiscal general no ha confirmado tal extremo.

En este sentido, el fiscal ha afirmado que va a esperar a que el acusado se encuentre en audiencia ante el juez y su defensa presente "pruebas seguramente en su favor" antes de pronunciarse.

En el encuentro con la familia, el fiscal ha explicado cuestiones "legales" de cómo se opera en México en estos casos antes de la "identificación correspondiente" para que sus allegados puedan "llevarse el cuerpo" de la joven.

Según ha informado el diario 'El Sol de México', las autoridades ya han entregado el cuerpo de Claudia Tacoronte a la familia.