Exalcalde Oropeza es excarcelado tras "fuerte presión" de venezolanos, dice la oposición

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Caracas, 17 sep (EFE).- La oposición de Venezuela informó la noche de este jueves que el exalcalde de Torres, en el estado de Lara, Javier Oropeza, detenido este mismo día, fue después excarcelado gracias a la "fuerte presión" de la sociedad.

Partidos y dirigentes opositores compartieron en la red social X vídeos del momento en que el también periodista salía del tribunal en Barquisimeto, capital del estado Lara (oeste), y decenas de personas lo recibieron cantando el himno nacional.

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Oropeza regresó esta semana a Venezuela luego de dos años exiliado en España y recibió el miércoles el sobreseimiento de una causa en su contra, afirma la oposición.

"No debió estar ni un segundo arbitrariamente detenido", dijo el partido Voluntad Popular, mientras que Primero Justicia indicó que el exalcalde "recibió medidas sustitutivas luego de una flagrante violación al sobreseimiento que había recibido el día de ayer (miércoles) por parte de los tribunales".

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"Exigimos su libertad plena, inmediata e incondicional, al igual que la de todos los presos políticos, civiles y militares", agregó ese partido.

El exdiputado Juan Pablo Guanipa dijo que su país "ya no está dispuesto a callar frente a los atropellos y la persecución" y expresó que el "aparato represivo de la dictadura tiene que ser desmantelado y esta etapa de terror tiene que terminar".

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Según la oposición, el exalcalde fue detenido por agentes de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional en Barquisimeto.

La detención se produjo el día en que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un grupo opositor comenzaron el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en el país suramericano.

La jefa de la delegación opositora en esas conversaciones, Dinorah Figuera, dijo que, una vez conocida la detención, el grupo que encabeza denunció "inmediatamente" el caso ante los representantes del Gobierno en el diálogo, quienes "se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación".

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En el segundo ciclo se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

El miércoles, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió que, a pesar de mejoras "limitadas", el aparato represivo del Estado venezolano permanece "intacto".