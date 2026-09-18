Estadounidenses Anadarko y Oxy confirman perforación de pozo frente a costa norte de Perú

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Lima, 17 sep (EFE).- La fusión de las empresas estadounidenses Anadarko y Oxy confirmó que pasarán a realizar la perforación de un pozo exploratorio en el lote Z-62, ubicado frente a la costa norte de Perú, como parte de la exploración de gas y petróleo en esa región del país suramericano, según informó este jueves el ministerio de Energía y Minas.

Los representantes del grupo, Pedro Romero, Douglas Roberts y César Ardiles, explicaron al ministro peruano de Energía y Minas, Guillermo Shinno, los avances de sus actividades de exploración en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en el mar frente a las costas de las regiones de La Libertad y Lambayeque, para ratificar su decisión de continuar explorando el potencial de hidrocarburos.

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Anadarko-Oxy informó que está terminando la interpretación de los estudios de sísmica 2D y 3D, que permitieron identificar prospectos de alto potencial hidrocarburífero, y que las evidencias naturales de hidrocarburos detectadas mediante imágenes satelitales y 'drop cores' (núcleos por caída libre) respaldan la existencia de un sistema petrolero activo.

En tal sentido, las compañías confirmaron al ministro que han decidido ingresar a la tercera fase del proyecto, que contempla el compromiso de realizar una perforación de un pozo exploratorio en el Lote Z-62, que permitirá obtener mayor información y evaluar futuras oportunidades de desarrollo e inversión en la zona.

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Shinno destacó los avances alcanzados y resaltó que la continuidad de estas iniciativas contribuye a generar nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento para el país.

El ministro agregó que resulta clave contar con una "permisología (conjunto de trámites para obtener permisos y licencias) eficiente", que otorgue predictibilidad a las inversiones y permita avanzar oportunamente con las iniciativas, al respetar las obligaciones ambientales y sociales.

La firma Occidental Petroleum Corporation (Oxy), que absorbió a Anadarko Petroleum en Perú, planea una campaña de perforación en el lote Z-62 de cinco pozos exploratorios y diez pozos confirmatorios para determinar la existencia de reservas de gas o petróleo en la zona, con una inversión aproximada de 995 millones de dólares, según se adelantó a la prensa en abril pasado. EFE

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