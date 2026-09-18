Agencias

Elevan a 77 los muertos por el incendio en un barco en el oeste de Filipinas

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La Guardia Costera de Filipinas ha elevado a 77 la cifra de muertos por el incendio ocurrido el pasado 9 de septiembre en un barco de pasajeros cerca del municipio de Corón, en las islas Calamianes, en el oeste Filipinas, uno más que el anterior balance.

La nueva víctima mortal es un miembro de la tripulación que ha fallecido en el hospital tras no sobrevivir a las quemaduras provocadas por el fuego.

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Del total de 132 pasajeros registrados en el barco, las autoridades han informado de que 43 han sobrevivido al accidente con 12 todavía que permanecen desaparecidos.

Los guardacostas han señalado que siguen las tareas de búsqueda, recuperación y verificación de las víctimas del barco, que se dirigía a Corón, en la provincia de Palawan, un destino turístico de Filipinas, cuando se declaró el incendio.

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