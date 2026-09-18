La Justicia Electoral desestima 1.200 candidaturas electorales tras analizar las casi 21.000 presentadas

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La Justicia Electoral brasileña ha indicado que ha analizado cerca del 99% de las casi 21.000 solicitudes de registro de candidaturas de cara a las elecciones generales que afronta el país el próximo 4 de octubre, desestimando 1.200 de las opciones presentadas (un 5,7%), si bien la mayoría de ellas son apelables.

Así lo reflejan los datos presentados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), recogidos por la agencia Brasil, en donde el órgano señala que ha estudiado ya la práctica totalidad de las 20.900 solicitudes presentadas.

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En cuanto a las 1.200 denegaciones, el TSE ha precisado que 335 han sido denegadas definitivamente, mientras que 869 aún pueden ser impugnadas mediante recursos ante instancias superiores.

La corte ha detallado que el motivo principal de las denegaciones es el incumplimiento de los requisitos formales previstos en la legislación electoral, a lo que siguen la falta de condiciones de elegibilidad, irregularidades en la convención partidaria y la ausencia de la necesaria separación del cargo público previa a la solicitud de registro.

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LULA Y FLÁVIO, LOS PRINCIPALES CANDIDATOS A LA SEGUNDA VUELTA

Los comicios, cuya primera vuelta se celebrará el 4 de octubre y cuya segunda se prevé el 25 del mismo mes, presentan dos figuras principales a la cabeza: el actual presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Luiz Inácio Lula da Silva, y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato ultraderechista del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.

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Según la última encuesta electoral del instituto de encuestas del diario 'Folha', Datafolha, Lula encabezaría los resultados con un 39% de los votos, pero perseguido de cerca por Bolsonaro, con un 36%, una notablemente baja diferencia ante un informe presentado con un margen de error del 2%.

Como líderes proyectados en la primera vuelta, la encuesta prevé un enfrentamiento entre ellos en la segunda ronda --que se lleva a cabo cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta-- en donde Lula superaría por apenas un 2% a Bolsonaro: un 46% de los votos recibiría el candidato del PT frente al 44% de su rival del PL.

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