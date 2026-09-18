El OIEA informa de un ataque con un dron contra la central nuclear rusa de Kursk

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Viena, 18 sep (EFE).- Un dron alcanzó la torre de refrigeración de uno de los reactores de la central nuclear rusa de Kursk, sin causar ningún incendio ni alterar el funcionamiento de la unidad, informó este viernes el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

La agencia de la ONU indicó en la red social X que había sido informado del impacto, ocurrido el jueves por la mañana, aunque no precisó quién lanzó el aparato ni ofreció detalles sobre posibles daños materiales.

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La planta nuclear de Kursk se encuentra en el oeste de Rusia, a 90 kilómetros de la frontera ucraniana, y cuenta con cuatro reactores de diseño soviético.

El OIEA señala que el reactor vinculado a la torre de refrigeración se encontraba en funcionamiento en el momento del ataque y se mantuvo operativo.

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, consideró "inaceptable" cualquier ataque contra instalaciones nucleares, independientemente del lugar donde se produzca, por el peligro que supone para la seguridad.

Grossi reiteró además su llamamiento a ejercer la máxima contención militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear.EFE