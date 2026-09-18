El Kospi surcoreano sube casi un 2,2 % en la apertura impulsado por las tecnológicas

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Seúl, 18 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía casi un 2,2 % en la apertura de este viernes, debido al auge de las tecnológicas y por las ganancias registradas la víspera en Wall Street.

Una hora después de la apertura, el indicador crecía el 2,17 %, o 145,65 puntos, hasta los 6.861,06 enteros. Por su parte, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, aumentaba un 0,81 %, o 6,68 puntos, hasta los 828,86 enteros.

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El parqué surcoreano comenzó la última jornada de negociaciones de la semana impulsado por el cierre en verde de Wall Street la víspera, gracias al efecto rebote tras las pérdidas desatadas por la subida de los tipos de interés en EE.UU.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics se elevaba en torno al 2,87 %, mientras que el gigante del sector SK hynix despuntaba casi un 4,64 %. Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, subía alrededor de un 3,33 %.

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En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor aumentaban cerca de un 1,5 %, y las de su empresa hermana Kia registraban un crecimiento aproximado de un 0,66 %.

En defensa, Hanwha Aerospace subía un 1,55 %, y Korea Aerospace Industries hizo lo propio con un incremento 0,23 %. El principal fabricante de baterías, LG Energy Solution, subía un 0,55 %, mientras que la naviera HD Hyundai Heavy Industries caía un 1,28 %. EFE

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