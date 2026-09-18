El Festival de San Sebastián inicia su 74 edición con el apoyo a los cineastas disidentes

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San Sebastián (España), 18 sep (EFE).- El veterano director alemán Werner Herzog ha protagonizado este viernes la gala inaugural del 74 Festival de Cine de San Sebastián, en una ceremonia en la que se ha clamado contra los poderosos que quieren cercenar el cine disidente y quienes buscan imponer el miedo frente a la libertad de expresión.

Las presentadoras de la ceremonia, las actrices Fariba Sheikhan y Mariona Terés, también lo han hecho para enviar un mensaje de apoyo a los dos directores de la película 'Naza', los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, "amenazados por el Gobierno de Israel" por denunciar en su documental la matanza de civiles palestinos.

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El público que llenaba el Kursaal ha visto en la gran pantalla del auditorio una sucesión de imágenes de la prolífica carrera de Herzog, de 'Signos de vida' (1968) a títulos tan emblemáticos como 'Nosferatu, vampiro de la noche' (1979), 'Fitzcarraldo' (1982) y 'Grizzly Man' (2005).

También de 'Aguirre, la cólera de Dios' (1972), que él ha recordado para iniciar un discurso que ha sido todo un homenaje al pueblo vasco, del que ha ensalzado su lengua, "la más antigua de Europa". Tanto le fascina que sigue por Youtube los campeonatos de bertsolaris, los improvisadores de versos en euskera.

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"No sé de qué están hablando, pero es como si yo perteneciera a esa comunidad, a un pueblo de poetas del que yo recibo ahora este galardón", ha remarcado este cineasta al que el público ha aplaudido puesto en pie.

Orlando Bloom, el protagonista de su última película, 'Bucking Fastard', ha sido el encargado de entregarle este premio honorífico.

"Trabajar con él es una experiencia inigualable. No deja de perseguir una idea sin importarle a dónde le llevará. Es un artista verdaderamente excepcional, una voz inconfundible y una verdadera fuerza de la naturaleza", ha destacado el actor británico del realizador germano, que el pasado 5 de septiembre cumplió 84 años.

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El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el de Cultura, Ernest Urtasun, sentados junto al alcalde donostiarra, Jon Insausti, y otras autoridades de Euskadi, han acudido a la gala, que ha terminado con la presentación del jurado que decidirá el palmarés de esta edición

Lo preside el director, guionista y productor Ira Sachs y lo integran también Alice Braga (actriz y productora), Genki Kawamura (director, escritor y productor), Bill Skarsgård (actor y productor), Mike Goodridge (productor), Catherine Paillé (guionista) y la intérprete española Patricia López Arnaiz.

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Además del Donostia, también se ha entregado el Gran Premio Fipresci a la mejor película del año a 'Una batalla tras otra', el filme de Paul Thomas Anderson protagonizado por Leonardo DiCaprio, un reconocimiento de la crítica internacional que recae por cuarta vez en el director estadounidense, que ya lo consiguió con 'Magnolia' (1999), 'Pozos de ambición' (2007) y 'El hilo invisible' (2018).

Ha recogido esta distinción Carlos Prada, vicepresidente de Warner España, quien ha agradecido al director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, su "apoyo, dedicación y el extraordinario trabajo que ha realizado en estos años".

La actriz española Cayetana Guillén Cuervo se ha saltado el protocolo en su intervención para presentar una de las secciones del Festival para aplaudir también la "bonhomía y calidad humana" de Rebordinos, "que ha trascendido todo lo profesional".

En diciembre dejará su cargo y será relevado por Maialen Beloki. "Solo han pasado 74 ediciones para que el Festival de San Sebastián sea dirigido por una mujer", han ironizado las presentadoras de la ceremonia. EFE

(foto)