Crónica del Dubai BC - Real Madrid: 95-98

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El Real Madrid peleará por el título de la nueva Supercopa de la Euroliga después de imponerse este viernes por un ajustado 95-98, y tras una prórroga, en su semifinal al Dubai BC que entrena el español Xavi Pascual, rival frente al que tuvo que rehacerse de un mal inicio apoyado por el trío Walter Tavares, Timothé Luwawu-Cabarrot y Jaime Pradilla.

La era con Pedro Martínez tuvo un arranque positivo en el resultado, aunque en el juego todavía falta engrasar bien lo que quiere transmitir el catalán, irregular y con altibajos, reflejado sobre todo en las 22 pérdidas que acumuló. Pese a la renovada plantilla, Tavares demostró que sigue siendo pivotal (20 puntos y 7 rebotes), pero bien apoyado por dos de los nuevos, un Luwawu-Cabarrot que sacó a relucir su muñeca en el tramo decisivo (20) y un Pradilla que demostró todas sus virtudes (13).

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Pero no fue una noche fácil en el Etihad Arena de Abu Dabi donde el Dubai BC salió acertadísimo desde fuera. El 4/4 en triples y la espesura ofensiva madridista provocaron el primer despegue del anfitrión (16-4), que aprovechaba que el once veces campeón de Europa no tenía ese tino desde fuera. Los triples siguieron lloviendo para los de Pascual, pero terminaron apareciendo en los merengues (Luwawu-Cabarrot, Jantunen y Deck) para evitar que la herida fuese mayor (27-18).

El Real Madrid pareció meterse en el choque cuando pagó otro mal momento en ataque con pérdidas y malos tiros, traducido en muchos minutos sin poder anotar. El Dubai no lo perdonó y amagó con acabar con la semifinal cuando se puso +16 (36-20), pero el equipo español logró encontrar la versión que quiere su nuevo técnico a tiempo.

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Así, Tavares se hizo 'grande' y empezó a aportar en ataque, la defensa elevó su intensidad con el caboverdiano, Campazzo, Feliz y Deck y el acierto por fin apareció con un demoledor 0-14 en tres minutos para irse a los vestuarios todo el terreno prácticamente recuperado (43-42). Y tras el paso por los vestuarios, el partido se fue más a un escenario que le gusta más a Xavi Pascual.

La defensa del conjunto dubaití tiró de físico para volver atascar el ataque de un Real Madrid que, afortunadamente, supo encontrar la ayuda de sus numerosas visitas a la línea de tiros libres, desde donde hizo 13 de sus 22 puntos de un tercer cuarto menos alegre en el que los de Pedro Martínez se lograron poner por delante por primera vez (50-51) y aguantar las embestidas de su rival para afrontar los diez minutos finales por delante (63-64).

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El conjunto madrileño trató de aprovechar su momento, pero se topó con su falta de continuidad en ataque. Pradilla emergió para con dos triples poner el 67-72, rápidamente replicado por el Dubai BC, que sufrió entonces a Luwawu-Cabarrot, que con otros dos triples acercó la final a los suyos (74-81).

El conjunto asiático encontró a Okobo, sensacional en sus acciones y que terminó con 24 puntos, y Bacon, para volver a replicar y tener el choque en su mano tras una nueva pérdida merengue (88-85). Un gran triple de Luwawu-Cabarrot igualó y el triple de Walkup y el palmeo de Shengelia no entraron y hubo cinco minutos extra.

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Ahí, fue el turno de Andrés Feliz y de Campazzo, gris hasta entonces y que con su primera canasta en juego, un triple, lo pusieron cerca (88-96), aunque el Real Madrid sufrió hasta el final ante un Dubai BC agarrado a Okobo y penalizado por la ausencia de Bacon por un fuerte golpe en la cabeza, para sacar su cita para la final de este sábado (19.00 horas) ante el Olympiacos griego, su verdugo en la final de la Euroliga y que derrotó 92-90 al Fenerbahce turco.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DUBAI BC, 95 - REAL MADRID, 98 (43-42, al descanso).

--EQUIPOS.

DUBAI BC: McKinley Wright IV (12), Okobo (24), Bacon (19), Blossomgame (4) y Kabengele (10) --quinteto inicial-- Walkup (4), Anderson (3), Shengelia (11), Diakite (5), Petrusev (-), Bertans (-) y Mintz (3).

REAL MADRID: Campazzo (5), Feliz (10), Deck (15), Okeke (4) y Tavares (20) --quinteto inicial-- Shulga (-), Maledon (4), Luwawu-Cabarrot (20), Pradilla (13), Abalde (-), Jantunen (5) y Sarr (2).

--PARCIALES: 27-18, 16-24, 20-22, 25-25 y 7-10.

--ÁRBITROS: Belosevic, Mogulkoc y Vilius. Eliminaron por faltas a Feliz.

--PABELLÓN: Etihad Arena de Abu Dabi.