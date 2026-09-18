Costa Rica eleva alertas ante el déficit de lluvia causado por el fenómeno de El Niño

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San José, 18 sep (EFE).- La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica elevó este viernes las alertas para las provincias del Pacífico y del centro del país ante los efectos del fenómeno de El Niño, que se reflejan en un déficit de lluvias de hasta un 37 % en algunas regiones.

La CNE explicó que la disminución de las lluvias es “significativa en algunas regiones”, por lo que decidió elevar a naranja la alerta para 23 cantones, de los cuales once se ubican en la provincia de Guanacaste (Pacífico norte del país), nueve en la provincia de Puntarenas (Pacífico central) y tres en la provincia de San José (centro).

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Además, la CNE elevó a amarilla la alerta para 51 cantones distribuidos en el norte, el centro y el Pacífico sur del país.

Estas alertas obligan a las instituciones públicas a incrementar sus labores de prevención y atención de emergencias relacionadas con El Niño, así como a revisar los planes de contingencia y, de ser necesario, movilizar recursos para reducir los potenciales impactos.

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Según los datos oficiales de la CNE, las lluvias registradas entre enero y agosto de 2026 fueron mucho menores que el promedio histórico. En el Pacífico norte (provincia de Guanacaste) hubo una reducción del 37 % en las lluvias; en el Pacífico central (provincia de Puntarenas) la caída fue del 28 % y en el Pacífico sur (provincia de Puntarenas), del 25 %.

En el centro del país, donde se ubican la capital, San José, y las provincias de Alajuela, Heredia y Cartago, la disminución de las lluvias alcanza el 20 %.

En contraste, en el Caribe del país (provincia de Limón) hubo un incremento en las lluvias del 42 % en el Caribe norte y del 38 % en el Caribe sur.

En junio pasado, el Gobierno de Costa Rica lanzó una estrategia nacional, con una inversión de 180 millones de dólares, en áreas como la agricultura, la ganadería, la pesca, la energía y el recurso hídrico, entre otras, para hacer frente a El Niño, cuyos efectos podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027.

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Entre las acciones previstas se encuentran una campaña de uso eficiente del agua y la electricidad, la contratación temporal de plantas térmicas, el control del agua en plantas potabilizadoras, suplementos alimentarios para la ganadería, la mejora en los sistemas de riego, reservorios de agua, ajustes en el calendario agrícola y camiones cisterna a disposición del usuario en caso de ser necesario.

La estrategia nacional incluye una sala de situación integrada por expertos para hacer un seguimiento de la evolución del fenómeno y pondrá también a disposición avales de emergencia para créditos productivos y apoyo técnico y financiero. Además, el Gobierno aseguró que no se aplicarán cortes de electricidad en el país.

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Según las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional, el déficit de lluvias provocado por El Niño oscilará entre un 25 % y un 50 % en el segundo semestre de 2026.

dmm/rao/rrt