Guardar

BAIC FOTON presenta su estrategia europea en la IAA TRANSPORTATION 2026

PR Newswire

PUBLICIDAD

HANÓVER, Alemania, 18 de septiembre de 2026

HANÓVER, Alemania, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Liu Xuguang, vicepresidente ejecutivo de BAIC FOTON, presentó la estrategia de la compañía para Europa durante la conferencia de prensa del Media Day de la IAA TRANSPORTATION 2026. El plan busca consolidar la posición de BAIC FOTON como fabricante de vehículos comerciales competitivo a nivel mundial mediante la expansión internacional, la transición hacia las nuevas energías, las tecnologías inteligentes y una mayor presencia en los mercados donde opera.

PUBLICIDAD

Estrategia global de crecimiento y productos

Fundada en 1996, BAIC FOTON cuenta con más de 30 000 empleados y opera 23 fábricas inteligentes en China y 32 plantas de fabricación en el extranjero. La compañía ocupa el primer lugar en ventas de vehículos comerciales en China desde hace 21 años consecutivos y lidera las exportaciones chinas de este segmento desde hace 15 años consecutivos.

PUBLICIDAD

Su estrategia de las "Tres Iniciativas Globales" abarca la internacionalización, la transición hacia las nuevas energías y el desarrollo inteligente. En los mercados internacionales, se centrará en ofrecer productos adaptados a las necesidades locales, soluciones integradas de transporte y energía, y alianzas que fortalezcan su presencia en cada mercado.

La gama incluye camiones pesados y ligeros, furgonetas, camionetas, autobuses y vehículos especiales. Las opciones de propulsión incluyen sistemas de combustión convencionales, eléctricos a batería, híbridos y de hidrógeno. FOTON ofrece una gama completa de vehículos comerciales de alta gama; FORLAND se enfoca en vehículos comerciales ligeros y mini de gran volumen; y CAVAN desarrolla soluciones de movilidad basadas en energías limpias.

PUBLICIDAD

En Europa, BAIC FOTON prioriza las tecnologías eléctricas a batería, híbridas y de hidrógeno para el transporte de mercancías y de pasajeros. La furgoneta eléctrica CAVAN utiliza una plataforma específica de propulsión eléctrica a batería, diseñada para optimizar la distribución urbana, con un uso más eficiente del espacio y un menor consumo de energía.

Las plataformas específicas para vehículos de nuevas energías permiten adaptar sus especificaciones a diferentes rutas, cargas útiles y ciclos de operación. Este enfoque ofrece a las flotas europeas opciones prácticas para la distribución urbana y regional, el transporte de larga distancia y el traslado de pasajeros, al tiempo que favorece la transición hacia operaciones con menores emisiones de carbono y una gestión más eficiente.

PUBLICIDAD

Desarrollo local a largo plazo en Europa

BAIC FOTON opera actualmente en casi 20 mercados europeos a través de más de 300 puntos de servicio. La compañía planea expandirse en los principales mercados del continente y establecer plantas de ensamblaje locales para 2028. Un centro técnico europeo ya brinda apoyo en investigación de mercado, definición de productos y servicios técnicos, lo que contribuye a que sus modelos cumplan con la normativa de la UE y respondan a las necesidades de los clientes.

PUBLICIDAD

También está desarrollando un ecosistema de energía y movilidad que integra energía solar, sistemas de almacenamiento, infraestructura de carga, servicios de vehículo a red y pruebas de carga. La compañía planea instalar al menos 5000 puntos de recarga en Europa y trabajar con socios locales en el arrendamiento de vehículos, la gestión de flotas y los servicios para vehículos usados.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/baic-foton-presenta-su-estrategia-europea-en-la-iaa-transportation-2026-302883695.html

FUENTE BAIC FOTON