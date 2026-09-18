Andy Morales reacciona a la operación de nariz de Lucas y su próxima entrevista: "No me preocupa nada"

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Andy Morales continúa centrado en esta nueva etapa de su carrera con RENACER, su segundo álbum en solitario, un proyecto con el que pretende mostrar su lado más personal y seguir avanzando después de una trayectoria marcada por los años compartidos con Lucas. El artista gaditano acaba de presentar "Soy como soy", un tema que define como una declaración de identidad y que llega después de "Pido la palabra", junto a Shakira Martínez.

Un nuevo capítulo profesional en el que también recuperará parte de su pasado musical, ya que el disco incluirá nuevas composiciones y reinterpretaciones de algunas canciones que formaron parte de la trayectoria de Andy & Lucas. Precisamente por eso, y coincidiendo con la recuperación de su antiguo compañero tras su reciente operación de nariz y el anuncio de una próxima entrevista en la que podría hablar sobre distintos aspectos de su vida, el artista ha sido preguntado por cómo afronta sus posibles declaraciones.

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"No, no me preocupa nada porque sé que va a hablar bien, bueno, sé, creo que va a hablar bien", ha asegurado, antes de dejar claro que no quiere volver a entrar en cuestiones personales relacionadas con su excompañero. "No sé, no te puedo decir nada, no sé, no te puedo hablar de música, pero... Yo creo que ya he hablado, para como soy yo, he hablado demasiado en lo personal", ha reconocido.

En este sentido, ha insistido en que prefiere mirar hacia delante y centrarse en su propia trayectoria. "No me siento cómodo hablando ni bien ni mal de nadie, lo que quiero es seguir mi camino, que a él le vaya bien también", ha explicado. Además, se ha alegrado de que la intervención haya salido bien: "He visto que ha ido bien la operación, la salud es lo más importante".

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El cantante también ha querido hacer un llamamiento al respeto entre ambos: "Sobre todo que seamos todos felices y que nos respetemos, que es lo que realmente quiero para estar tranquilo". Unas palabras con las que demuestra que, aunque la etapa profesional que compartieron ha quedado atrás, guarda agradecimiento por todo lo vivido: "La verdad que le agradezco muchísimo los años que hemos tenido juntos, de muchos momentos ha portado muy bien, y gracias a eso yo estoy aquí".

Ahora, sin embargo, tiene claro que su futuro pasa por otro camino y así lo ha expresado con contundencia: "Pero mi camino sigue por otro lado ya, y no va a volver atrás al 100% y lo digo, vamos". Con RENACER, pretende precisamente convertir todo lo vivido en el impulso para esta nueva etapa, recuperando la ilusión y mostrando una versión más personal de sí mismo.

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