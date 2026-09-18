Al menos dos muertos por un ataque ruso en Sumi, en el noreste de Ucrania

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Al menos dos personas han muerto a causa de un ataque perpetrado en la tarde de este viernes por el Ejército ruso contra un bloque de viviendas en la localidad de Sumi, en el noreste de Ucrania, ha denunciado el presidente del país, Volodimir Zelenski.

"Todos los servicios de emergencia están trabajando en el lugar del ataque ruso, absolutamente inhumano, contra un edificio residencial en Sumi. Una bomba aérea impactó directamente entre el tercer y el cuarto piso", ha relatado en sus redes sociales, donde ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de las dos víctimas mortales.

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El mandatario ha informado asimismo de que "cuatro personas, entre ellas un niño, ya han sido rescatadas" por los equipos de emergencias, si bien ha manifestado "es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros".

En este sentido, ha asegurado que las labores de búsqueda y rescate "durarán el tiempo que sea necesario", mientras los efectivos desplegados continúan "haciendo todo lo posible para despejar las zonas y extinguir los incendios".

Además del bombardeo en Sumi, se han registrado sendos ataques en una clínica en Pavlogrado, en la región de Dnipropetrovsk, y contra un centro logístico en la de Kiev, si bien no ha brindado información sobre posibles víctimas ni daños materiales.

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"Es precisamente la necesidad de detener estos crueles ataques contra la vida lo que Ucrania denuncia a diario. Ahora mismo, Estados Unidos tiene la oportunidad de enviar al agresor la señal clara de que habrá una presión justa y que la guerra debe terminar", ha agregado.