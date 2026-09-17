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Zhou Jianjun, de Huawei: desarrollo de una solución AIDC interactiva con la red eléctrica para maximizar el número de tokens por vatio

PR Newswire

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SHENZHEN, China, 17 de septiembre de 2026

SHENZHEN, China, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Conferencia sobre el Desarrollo de Energía Verde y Exposición Internacional de Energía Digital 2026 ha dado comienzo en Shenzhen. Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing, Ventas y Servicios Globales de Huawei Digital Power, asistió a la ceremonia de inauguración y presentó la solución de Huawei para centros de datos con inteligencia artificial (AIDC) interactivos con la red eléctrica durante la sesión dedicada a la presentación de los principales logros del sector. Esta solución tiene como objetivo abordar los nuevos retos que plantean la adquisición de energía, el suministro eléctrico de alta densidad, la disipación de calor de alta densidad y la complejidad en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas AIDC en la era de la IA, aprovechando la sinergia entre la computación y la electricidad a nivel de sistema para maximizar el número de tokens por vatio.

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La era de la fábrica de tokens: cómputo y energía estrechamente relacionados

El sector mundial de la inteligencia artificial está pasando rápidamente de la fase de I+D a la de implementación a gran escala. La rápida iteración de los modelos de gran tamaño y la creciente demanda de aplicaciones de IA están impulsando un crecimiento exponencial del consumo de tokens. Como unidad básica para solicitar, utilizar y facturar servicios de IA, los tokens están adquiriendo cada vez más valor. Las principales empresas tecnológicas mundiales, los operadores, los proveedores de servicios en la nube y las empresas del sector energético están aumentando sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. Las instalaciones de AIDC están pasando de los megavatios tradicionales a cientos de megavatios o incluso gigavatios. El suministro de energía, la alimentación eléctrica y la refrigeración en entornos informáticos de alta densidad, las capacidades de entrega, funcionamiento y mantenimiento, así como la rapidez de construcción, se han convertido en nuevos retos para la construcción de AIDC.

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Zhou Jianjun afirmó: "La electricidad es esencial para la informática. Hoy en día, en la era de la IA, tanto el arranque como la parada y las fluctuaciones de carga de un gran campus de AIDC pueden afectar al funcionamiento de la red eléctrica". Destacó que, a medida que sigue aumentando la penetración de las energías renovables, la propia red eléctrica también está evolucionando, con una disminución de la solidez de las redes locales y un aumento de la volatilidad y la incertidumbre. Los futuros AIDC no solo deben adaptarse a redes eléctricas inestables y mantener un funcionamiento estable durante las fluctuaciones de la red, sino también respaldar a la red y convertirse en un nodo clave amigable con la red. Por lo tanto, la integración de la generación, la red, la carga y el almacenamiento se ha convertido en una opción inevitable para el desarrollo de AIDC.

"3+1": redefinición de una solución de AIDC interactiva con la red a nivel de sistema

Huawei propone una redefinición del sistema "3+1" en tres ámbitos —vatios (electricidad), bits (digital) y calor (térmico)—, junto con el modelo de construcción, para desarrollar una solución de AIDC interactiva con la red eléctrica.

La esencia de la redefinición es la siguiente:

Vatio (electricidad): pasar de un consumo eléctrico estable a contribuir al funcionamiento de la red eléctrica.

En lo que respecta a la generación, la red y el almacenamiento, Huawei mejora la capacidad de adaptación de la instalación de AIDC a redes eléctricas inestables y a grandes fluctuaciones de carga mediante el control de formación de red y la sinergia con el almacenamiento de energía. La serie FusionSolar, el primer inversor de 1000 V con capacidad de formación de red del sector, y LUTERRA, la primera plataforma ESS (sistema de almacenamiento de energía) del mundo con tecnología Smart String de 1000 V y capacidad de formación de red, ambas lanzadas por Huawei, han potenciado significativamente la capacidad de formación de red de las energías renovables. En lo que respecta a la demanda, Huawei ha desarrollado un router energético integrado para la formación de redes basado en la tecnología de transformadores de estado sólido (SST). Además, Huawei se ha convertido en el primer fabricante del sector en superar la prueba de amortiguación de oscilaciones de banda ancha realizada por el Instituto de Investigación de Aparatos Eléctricos de Shanghái, lo que ha impulsado la evolución de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) en la era de AIDC, pasando de ser un "suministro eléctrico fiable" a ser "amigables con la red eléctrica".

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Calor (térmico): de la "fiabilidad de los componentes individuales" a la "fiabilidad de todo el sistema".

La clave de la refrigeración líquida de AIDC no es solo la refrigeración, sino la capacidad de control; no es solo la fiabilidad de los componentes individuales, sino la fiabilidad de todo el sistema, desde los chips hasta las fuentes de refrigeración. La Unidad de Gestión Térmica (TMU) de Huawei y su sistema de refrigeración líquida a nivel de MW basado en inteligencia artificial constituyen un modelo de referencia para una refrigeración de alta fiabilidad en el sector de los AIDC.

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Bit (digital): de la "explotación y mantenimiento pasivos" a la "detección proactiva".

Se aprovechan las capacidades de la IA para redefinir las operaciones, lo que permite a los AIDC lograr detección, optimización y protección proactivas.

Modelo de construcción: de la "ingeniería tradicional" a la "productización y prefabricación".

Los AIDC ya no pueden basarse exclusivamente en métodos de ingeniería tradicionales. Mediante la productización (o producción en serie), la prefabricación y la modularización, Huawei traslada la complejidad a la fábrica, ofrece simplicidad a los clientes y acelera la implementación de los sistemas informáticos.

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Innovación a nivel de sistema para la próxima generación de AIDC

La solución de AIDC interactiva con la red eléctrica de Huawei no es una innovación a nivel de un único producto, sino una solución integral basada en la innovación a nivel de sistema. Su valor fundamental es claro y convincente: garantizar un funcionamiento estable de la potencia de cálculo de alto valor con una gran fiabilidad; generar más tokens por vatio con una alta eficiencia energética; permitir un despliegue más rápido de la potencia de cálculo gracias a una entrega ágil; y respaldar la red eléctrica con características que facilitan su integración, a pesar de suponer una carga elevada.

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Zhou Jianjun afirmó: "La inteligencia artificial está abriendo una nueva era para la industria. En respuesta a las oportunidades que ofrece la transformación del sector de AIDC, Huawei integra profundamente la tecnología digital, la electrónica de potencia, la gestión térmica y la gestión del almacenamiento de energía, y se centra en el nuevo sistema eléctrico y en los ámbitos clave del sector de AIDC para desarrollar capacidades integrales en materia de generación de energía renovable, formación y conexión a la red, suministro eléctrico para computación de alta densidad, refrigeración líquida y sinergia entre computación y electricidad. Huawei está dispuesta a colaborar con clientes y socios de todo el mundo para impulsar el sector de AIDC hacia un desarrollo de alta calidad, sostenible e innovador, permitiendo que cada vatio genere más tokens e impulsando el avance de la era de la inteligencia artificial".

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FUENTE Huawei