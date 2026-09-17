Trueno, Jorge Drexler o El Tri, protagonistas de Las Noches de Río Babel en Madrid

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Madrid, 17 sep (EFE).- El cantautor uruguayo Jorge Drexler abrirá el nuevo formato del Festival Río Babel, celebrado en Madrid, consistente en un ciclo de conciertos en diferentes espacios de la capital española, con el cantante argentino Trueno o la banda de rock mexicana El Tri entre sus protagonistas.

Bajo el título 'Las Noches de Río Babel', este jueves se presentó en Madrid este programa que aspira a reunir entre septiembre y noviembre "a grandes artistas, diferentes generaciones y distintas maneras de entender la música, unidas por una misma conexión entre España y Latinoamérica".

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La primera edición, indicaron sus responsables, contará con 34 conciertos entre espacios tan diversos en aforo como el Movistar Arena (20.000 espectadores), La Riviera (2.500), el Teatro Eslava (1.200), la Sala Mon (800) o el Café La Palma (300).

El primero en abrirlo será Jorge Drexler, que el 26 de septiembre actuará en el Movistar Arena, un concierto que además supone el inicio de su nueva gira tras la publicación hace unos meses de su disco 'Taracá', nominado a ocho Latin Grammy.

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Trueno también formará parte de Las Noches de Río Babel con el espectáculo que ofrecerá en ese mismo recinto el 21 de octubre, después de ser nominado por primera vez a los Grammy americanos y haber ganado dos Latin Grammy en un año.

El dúo argentino Miranda! de electropop, formado por Ale Sergi y Juliana Gattas, actuará también en el Movistar Arena el 11 de noviembre.

Y la banda de rock nacida en 1968 en Ciudad de México El Tri lo hará, por su parte, el 3 de octubre en La Riviera, seguida de los chilenos Gondwana y Quique Neira el día 6 del mismo mes.

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Asimismo, formarán parte de este ciclo de conciertos el grupo argentino de percusión La Bomba de Tiempo, el también argentino Santi Muk, los uruguayos No Te Va Gustar, la colombiana Lido Pimienta o el mexicano Dromedarios Mágicos, entre otros. EFE