Soltour refuerza sus grandes viajes a Colombia para 2027 al abrigo de la capitalidad cultural de Bogotá

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El turoperador Soltour ha presentado su nueva programación de grandes viajes a Colombia con vistas a la temporada 2027.

La propuesta de la mayorista busca aprovechar el impulso del nombramiento de Bogotá como Capital Iberoamericana de las Culturas 2027, un hito internacional que situará la oferta artística y museística de la capital en el epicentro de la demanda turística hacia América Latina.

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La nueva oferta del turoperador se articula en cuatro itinerarios flexibles de 8, 9 y 13 días que abarcan los principales atractivos culturales, naturales y de playa del país, incluyendo destinos como el Eje Cafetero, Medellín, Cartagena de Indias, Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona.

Todas las rutas comercializadas por la compañía incluyen un paquete cerrado con vuelos internacionales e internos, traslados, régimen de alojamiento, excursiones programadas y cobertura básica de viaje.

Entre los programas diseñados destaca el circuito de 13 días 'Bienvenidos a Colombia', el más completo de la serie, que combina la experiencia urbana y museística con el patrimonio colonial y la cultura cafetera.

Para estancias de media duración, la firma ofrece las rutas de 9 días 'Colombia con Encanto' y 'Joyas de Colombia' -ambas con modalidades de visitas básica y superior-, mientras que el paquete de 8 días 'Perlas del Caribe' concentra su itinerario en el litoral norteño y la naturaleza del parque Tayrona.

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Para dinamizar la comercialización a través de las agencias de viajes, Soltour ha lanzado un incentivo de venta anticipada con un descuento del 10% para todas las salidas de 2027, aplicable a las reservas formalizadas entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2026.

Según ha señalado el director comercial de la firma, Luis Santos, la combinación de la capitalidad cultural de Bogotá con itinerarios estructurados y garantías de contratación propia proporciona al canal de distribución una propuesta altamente competitiva para planificar la próxima temporada.

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