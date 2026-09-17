Rusia negocia con Apple la conexión del sistema 5G para usuarios de móviles iPhone

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Moscú, 17 sep (EFE).- El Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia negocia con la corporación Apple la posibilidad de la conexión del sistema 5G para los usuarios rusos de móviles iPhone, según informó este jueves el ministro de la dependencia, Maxut Shadáyev.

"Estamos negociando con Apple, estudiamos la posibilidad de conectar 5G para iPhone", aseguró a la agencia rusa RIA Nóvosti, sin dar más detalles.

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Habitualmente los dispositivos Apple activan los servicios 5G tras comprobar la conexión con la red y previo acuerdo con el operador, un servicio interrumpido después de que la corporación abandonara el mercado ruso tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

Apple no suministra oficialmente sus dispositivos al mercado ruso, y estos llegan a Rusia por medio de la llamada "importación paralela".

La compañía no interactúa directamente con los operadores rusos, por lo cual de momento la conexión a 5G no es factible.

Rusia lanzó oficialmente el sistema 5G, la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, en 16 ciudades del país, según informó Desarrollo Digital la semana pasada, un servicio que se ampliará a medio centenar de ciudades para fin de año.

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Según Desarrollo Digital, los servicios serán prestados por las principales cuatro compañías de telefonía móvil del país (Megafon, Beeline, T2 y MTS), y beneficiarán en un principio a unos 10 millones de usuarios.

"El tráfico de internet móvil creció en más de tres veces en los últimos seis años, por ello el despliegue de 5G es especialmente importante para las grandes ciudades, donde es mayor la carga sobre las redes", aseveró el ministerio.

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En las ciudades de Moscú, San Petersburgo y Yekaterimburgo, los servicios de 5G serán prestados por el 'cuarteto' de compañías móviles, mientras que en el resto de las ciudades serán prestados por una o dos de las compañías.EFE