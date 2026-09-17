Snap presenta su nuevo servicio de IA predictiva Specs Intelligence para iPhone, Mac y sus nuevas gafas Specs

17/09/2026 El nuevos servicio de IA de Snap, Specs Intelligence. POLITICA SNAP

Guardar

Snap ha presentado un nuevo servicio de inteligencia artificial (IA) Specs Intelligence, diseñado para comprender los objetivos, prioridades y el contexto personal de los usuarios en todos sus dispositivos, de cara a ayudar a gestionar el trabajo y las responsabilidades personales, tanto en dispositivos iPhone y Mac, como en sus nuevas gafas de inteligentes Specs.

La tecnológica es conocida, entre otras cosas, por sus gafas de realidad aumentada Spectacles, sin embargo, en junio de este año anunció su decisión de saltar a los dispositivos inteligentes, con la presentación de sus nuevas gafas Specs, ideadas para que "la realidad aumentada se sienta natural".

PUBLICIDAD

Ahora, Snap ha celebrado un evento de lanzamiento para sus nuevas gafas en el que, además de mostrar todo lo que se puede hacer con este dispositivo inteligente, ha anunciado que llegarán junto a su nuevo servicio de IA independiente Specs Intelligence.

Concretamente, se trata de un servicio de IA "predictiva" ideado para funcionar tanto en las propias gafas Specs como en dispositivos iPhone y Mac, con capacidad para "comprender los objetivos, prioridades, relaciones y rutinas de los usuarios", a partir de su uso de aplicaciones y herramientas.

PUBLICIDAD

En este sentido, como ha explicado Snap en un comunicado, Specs Intelligence puede anticiparse a las necesidades del usuario y sugerir ayuda cuando sea necesario, además de mostrar información relevante y llevar a cabo acciones en momentos precisos.

Por ejemplo, este servicio en forma de asistente puede anticiparse a una reunión y mostrar previamente los temas a tratar, las preguntas que hay que formular y los datos que se deben recordar. Igualmente, para un viaje próximo, también puede recopilar información relevante como los planes de vuelo, el alojamiento y los lugares de cena.

PUBLICIDAD

Además, Specs Intelligence también incluye funciones como Corners, que organiza áreas del día a día de los usuarios como el trabajo y la familia, y Goals, que sirve para establecer objetivos y hacer un seguimiento.

Así, aunque los usuarios pueden llevar estas capacidades de asistente a sus 'smartphones' iPhones u ordenadores Mac, desde Snap han señalado que su uso con las nuevas gafas Specs permite "extender el contexto personal al mundo físico al mostrar información relevante directamente".

PUBLICIDAD

Como ha ejemplificado, al decir en voz alta "Hi Specs" el asistente se activa y puede mostrar información de importancia en el campo de visión, según la actividad que se esté llevando a cabo, ya sea mostrar un vuelo a la hora de viajar o una visión general de la agenda antes de entrar al trabajo.

La compañía ha asegurado que todo ello se lleva a cabo de forma privada y segura, ya que los usuarios pueden decidir qué cuentas conectan con Specs Intelligence y a qué información puede utilizar el servicio. Además, ha detallado que el contenido personal de las cuentas conectadas no se utiliza para entrenar los modelos de IA de Snap, así como tampoco para mostrar anuncios personalizados.

PUBLICIDAD

Todo ello es posible porque el servicio de IA funciona con "procesamiento en el dispositivo e infraestructura segura en la nube".

Snap ha detallado que los usuarios ya pueden unirse a la lista de espera para el acceso anticipado de este servicio Specs Intelligence, aunque la experiencia completa de acceso anticipado se ofrecerá exclusivamente a través de la 'app' de Specs para Mac, a la que se accederá por invitación cuando se vaya implementando el acceso.

PUBLICIDAD

Igualmente, los usuarios de Estados Unidos ya pueden descargar la aplicación Specs para iOS y probar la vista previa de Specs Intelligence sin necesidad de invitación, con lo que podrán conectar cuentas como la de Google para que el asistente maneje información de Gmail o Google Calendar.