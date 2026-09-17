El TJUE ve ilegal fianzas electorales "excesivas" que dificulten a partidos y candidatos concurrir a las europeas

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que los Estados miembro no pueden imponer fianzas económicas o depósitos bancarios "excesivos" a los partidos o candidatos que deseen concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo, al considerar que este tipo de barreras financieras vulneran el Derecho de la Unión y ponen en riesgo el pluralismo político.

En una sentencia dictada este jueves, el alto tribunal concluye que, aunque los países tienen "competencias" para fijar las reglas del sufragio pasivo para evitar candidaturas "frívolas o poco serias", no pueden exigir fianzas económicas desmedidas que acaben "desincentivando" la participación de grupos minoritarios, formaciones de nueva creación o personas con ingresos bajos.

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El caso se remonta a las elecciones europeas de junio de 2024, cuando el Partido Verde estonio (Erakond Eestimaa Rohelised) presentó una lista de nueve candidatos, de los que siete no fueron proclamados por la Junta Electoral de ese país al no haber depositado la fianza exigida por la legislación nacional, que solo se devuelve a aquellos candidatos que alcancen un umbral del 5% de los votos.

En concreto, la normativa establecía para esos comicios una fianza de 4.100 euros por candidato, equivalente a 2,6 veces la mediana del salario bruto y a cinco veces el salario mínimo mensual de Estonia de 2023. Además, la cantidad exigida para las elecciones europeas era cinco veces superior a la prevista para las elecciones parlamentarias nacionales.

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A raíz del recurso presentado por la formación afectada, el Tribunal Supremo de Estonia consultó al TJUE para aclarar si estas condiciones eran compatibles con el Derecho de la Unión y, en particular, con el derecho de sufragio activo y pasivo reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales.

LA FIANZA PUEDE PERSEGUIR UN OBJETIVO LEGÍTIMO

En su fallo, el tribunal con sede en Luxemburgo ha reconocido que los Estados miembro tienen competencia para determinar "las condiciones concretas" para ejercer el derecho a presentarse a las elecciones europeas, siempre y cuando lo hagan respetando el Derecho de la UE y el principio de "proporcionalidad".

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Así las cosas, el TJUE considera que exigir una fianza puede perseguir un objetivo legítimo al tratar de desincentivar candidaturas "poco serias o frívolas" y contribuir a garantizar la democracia representativa y una representación efectiva de los ciudadanos.

Pero concluye no obstante que las condiciones establecidas en Estonia resultan "desproporcionadas", teniendo en cuenta tanto el importe exigido --2,6 veces el salario mediano bruto--, como las condiciones para recuperar el dinero --alcanzar el 5% de los votos.

"Establecer una fianza o un umbral de votos emitidos tan elevados (o ambas cosas a la vez) para que se tenga derecho a la devolución de dicha fianza podría llevar a excluir candidatos de grupos minoritarios, movimientos políticos nuevos o personas con ingresos bajos, e impedir la aparición de partidos nuevos, lo que menoscabaría el pluralismo político que garantiza el Derecho de la Unión", se lee en la sentencia.

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Ahora corresponde al Tribunal Supremo de Estonia resolver el litigio nacional aplicando la interpretación fijada por el TJUE, que vincula igualmente a los tribunales de otros Estados miembro que tengan que pronunciarse sobre una cuestión similar.