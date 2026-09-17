Agencias

Registrado un incendio en una refinería en la región rusa de Yaroslavl tras un ataque con drones de Ucrania

Imagen KVTZSTM6YZEMHECBG6PACTUX6Y
Guardar

Una refinería situada en la región rusa de Yaroslavl ha sufrido este jueves un incendio tras un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania, según han confirmado las autoridades locales, sin que por ahora haya informaciones sobre daños, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Yaroslavl, Mijail Evraev, ha indicado que la refinería ha sufrido "daños" no especificados y ha recalcado que las llamas han sido "completamente extinguida". "No hay víctimas", ha dicho en un mensaje publicado a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado que los sistemas de defensa antiaérea del país han interceptado durante la noche 641 aparatos no tripulados lanzados por Ucrania contra varios puntos del país, así como sobre aguas del mar Negro, el mar de Azov, el mar Caspio, y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

OpenAI desvela seis nuevos casos de desajuste en el comportamiento de sus modelos de IA

OpenAI desvela seis nuevos casos de desajuste en el comportamiento de sus modelos de IA

La Misión de Investigación de la ONU acusa a EEUU de crímenes de guerra y a Irán de crímenes de lesa humanidad

Infobae

China critica la aprobación en EEUU de una ley para allanar el camino a más sanciones por compra de petróleo ruso

China critica la aprobación en EEUU de una ley para allanar el camino a más sanciones por compra de petróleo ruso

Araqchi aborda situación regional con el jefe del Ejército de Pakistán ante el estancamiento del diálogo con EEUU

Araqchi aborda situación regional con el jefe del Ejército de Pakistán ante el estancamiento del diálogo con EEUU

OHLA cierra financiación de 325 millones para Accesos Norte Fase II en Bogotá (Colombia)

OHLA cierra financiación de 325 millones para Accesos Norte Fase II en Bogotá (Colombia)