Rosalía cierra su gira 'LUX' en Miami entre lágrimas y con Ayo Edebiri en el confesionario

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Alicia Civita

Miami (EE.UU.), 16 sep (EFE).- Rosalía se despidió este miércoles en Miami de su gira mundial 'LUX Tour 2026', tras casi 60 conciertos en 17 países y una emergencia familiar que obligó a reprogramar tres presentaciones en Florida y trasladar a esta ciudad el cierre definitivo del espectáculo, en el que también puso fin al confesionario, esta vez con la actriz Ayo Edebiri.

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"Tengo sentimientos encontrados, porque por un lado yo sé que echaré de menos cantar estas canciones, pero también el punto y final es necesario para que pueda existir ese interrogante de qué es lo siguiente", dijo Rosalía al comenzar la noche, que cerró entre lágrimas dos horas después, dándole las gracias a sus bailarines, músicos, equipos, familia y a su pareja, la actriz y modelo Loli Bahía.

Ante unas 20.000 personas reunidas en el Kaseya Center, la artista catalana presentó por última vez el montaje inspirado en su cuarto álbum de estudio, 'LUX', y recibió en el confesionario del espectáculo a la estadounidense Ayo Edebiri.

"Yo me despido de este espectáculo, pero me ha permitido crecer como performer. Me ha permitido conectar con tantas personas alrededor del mundo y creo también que me ha enseñado a dejar ir y a soltar", confesó la artista.

El concierto puso fin a la cuarta gira de Rosalía, iniciada el pasado 16 de marzo en Lyon, Francia, y realizada en escenarios de Europa, Norteamérica, América Latina y el Caribe.

"La verdad, no sé cuándo volveré a hacer un tour como este, pero solo sé que lo que he vivido me lo llevo en el corazón y, gracias a Dios, por tanto", agregó entre lágrimas.

Pero "no vinisteis solo a llorar, ¿a que no? También a mover el culo. A bailar, Miami", gritó entre risas.

Con más de 40 personas en escena, la gira contó con cinco actos, una orquesta en vivo, bailarines y elementos procedentes del ballet, la ópera, el teatro, la música electrónica, así como momentos de interacción con la audiencia.

'Mio Cristo Piange Diamanti', que Rosalía contó que compuso en Miami mientras miraba el mar, fue una de las canciones del disco que interpretó junto a 'La perla', 'Magnolia' y 'Sauvignon blanc', además de éxitos anteriores como 'Saoko', 'Bizcochito' y 'Despechá'

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Edebiri, famosa por su participación en 'The Bear', la serie protagonizada por Jeremy Allen White, expareja de Rosalía, relató en el confesionario una relación con un hombre casado, producto de "una serie de malas decisiones", y que la persiguió desde Nueva York hasta Los Ángeles.

"Terminaste ese matrimonio dos veces", dijo la artista en un intercambio bilingüe que planteó algunos desafíos al confesionario.

Así selló Rosalía este espacio distintivo de 'LUX Tour', en el que invitó en todos los lugares a distintas personalidades a compartir ante el público una anécdota, un secreto o una reflexión, entre ellas Karol G, Chappell Roan, Lorde, Aitana, Bad Gyal, Najwa Nimri, Greicy y Guitarricadelafuente.

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El fin del tour más ambicioso de Rosalía también coincidió con el anuncio de las nominaciones a los Latin Grammy, en las que la artista española recibió siete distinciones de la Academia Latina de la Grabación, entre ellas Álbum, Canción y Grabación del año.

El cierre de la gira no supondrá una pausa prolongada para la cantautora: la artista será la invitada musical del programa estadounidense de comedia 'Saturday Night Live' el próximo 10 de octubre, en un episodio presentado por el comediante Shane Gillis. Será su segunda actuación como artista musical principal en el espacio de la cadena NBC, tras su debut en marzo de 2022.

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Rosalía terminó el concierto agradeciendo al público y dedicándoles sentidas palabras a sus compañeros del tour: "Quiero que sepáis que compartir esto con vosotros a mí me ha dado la vida. Así que muchas gracias, que no podría haberlo hecho sin vosotros".EFE

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