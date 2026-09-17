Nepal añade mil nuevos desaparecidos para un total de 6.000 a tres semanas de la riada

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Katmandú, 17 sep (EFE).- Nepal añadió mil personas a su lista de desaparecidos tras las devastadoras riadas que azotaron el norte y centro del país el pasado 26 de agosto, lo que eleva el número total de personas cuyo paradero se desconoce a 6.150, según confirmaron las autoridades este jueves.

El portavoz de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí (NDRRMA), Shanti Mahat, explicó a EFE que la lista se actualizó después de que las autoridades recibieran información más detallada de las aldeas de las zonas afectadas por la catástrofe, a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate. EFE

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