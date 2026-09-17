Agencias

Misión ONU acusa a EEUU de crímenes de guerra y a Irán de crímenes de lesa humanidad

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Ginebra, 17 sep (EFE).- La Misión de Investigación de la ONU para Irán indicó que existen "motivos razonables" para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques que dirigió en el inicio de la guerra contra territorio iraní, al que también acusó de posibles crímenes, en su caso de lesa humanidad, por su violenta represión de las protestas previas al conflicto.

En un informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicado este jueves, la misión de tres expertos ve supuestos crímenes de guerra por parte de Estados Unidos en los bombardeos que el 28 de febrero, primer día de hostilidades, dirigió contra una escuela de Minab y una zona residencial de Lamerd, ambas en el sur de Irán.

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En el ataque de Minab, que causó la muerte de más de 150 personas, entre ellas unos 120 menores, Estados Unidos "cometió el crimen de guerra de lanzar un ataque indiscriminado con muerte y lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil", indicó el primer informe de la misión, que fue creada tras el inicio de la guerra. EFE

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