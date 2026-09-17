La Policía militarizada portuguesa detuvo a 459 extranjeros en casi tres años

Guardar

Lisboa, 17 sep (EFE).- La Guardia Nacional Republicana (GNR), el cuerpo policial portugués de naturaleza militar que opera principalmente en áreas rurales, carreteras y fronteras terrestres y marítimas, ha detenido a 459 ciudadanos extranjeros desde octubre de 2023.

Según un balance divulgado este jueves por la GNR, entre el 29 de octubre de 2023 y el pasado 31 de agosto efectuó controles sobre 103.212 personas, levantó 8.670 actas por infracciones administrativas y emitió 1.068 notificaciones para el abandono voluntario de Portugal.

PUBLICIDAD

Las cifras muestran un aumento de las actuaciones durante los primeros ocho meses de este año, cuando se practicaron 232 detenciones, más que las 210 registradas en todo 2025 y casi catorce veces las 17 contabilizadas en 2024.

También crecieron las notificaciones para abandonar voluntariamente el país, que pasaron de 47 en 2024 a 372 en 2025 y alcanzaron las 649 hasta agosto de este año.

Estas notificaciones no equivalen a órdenes de expulsión, sino que conceden un plazo para que una persona en situación irregular salga por sus propios medios del territorio portugués.

El comunicado de la GNR no detalla los motivos concretos de las detenciones ni precisa cuántas de las personas controladas se encontraban en situación irregular.

La Guardia Nacional Republicana señaló que estas operaciones buscan detectar infracciones relacionadas con la permanencia irregular en Portugal y combatir delitos como la ayuda a la inmigración ilegal, la trata de personas y la explotación laboral.

El cuerpo asumió estas competencias el 29 de octubre de 2023, tras la desaparición del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), y tiene bajo su responsabilidad policial cerca del 94 % del territorio portugués.

Los controles se producen en un contexto de fuerte crecimiento de la población extranjera en Portugal. El Instituto Nacional de Estadística estimó que al cierre de 2025 vivían en el país 1.597.539 ciudadanos de nacionalidad extranjera, equivalentes al 14 % de sus 11,4 millones de habitantes. EFE

PUBLICIDAD