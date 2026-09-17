Francia desaconseja a Sansal volver a Argelia y exige la liberación de Gleizes

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París, 17 sep (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, desaconsejó este jueves al escritor franco-argelino Boualem Sansal regresar a Argelia para ser juzgado de nuevo, después de que dijera que quiere otro proceso que le permita obtener una absolución.

"Se lo desaconsejo, más bien", declaró Barrot a la televisión LCI al ser preguntado por la intención de Sansal de volver a Argelia, donde fue detenido en noviembre de 2024 y condenado a cinco años de prisión antes de ser indultado y liberado en noviembre de 2025.

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Sansal, de 86 años, ha dicho que no acepta el indulto y que quiere "un verdadero juicio" con su abogado y observadores internacionales para obtener una absolución.

El escritor sostiene que prepara además una acción ante tribunales internacionales contra el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, y su Gobierno.

Sin embargo, afirma que la iniciativa se ha retrasado a petición del Elíseo y del Ministerio de Exteriores francés por temor a posibles represalias contra el periodista francés Christophe Gleizes, encarcelado en Argelia.

Barrot también se refirió a Gleizes, periodista deportivo francés que permanece detenido en Argelia desde junio de 2024, y aseguró que Francia trabaja para conseguir su liberación.

"No olvidamos a Christophe. Nos movilizamos para obtener su liberación", manifestó el jefe de la diplomacia francesa, tras recordar que funcionarios de Exteriores se reunieron con él varias veces este verano. "Está bien y es admirable ante la prueba que atraviesa", seguró.

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"Y no cejaremos hasta conseguir su liberación definitiva", añadió.

Gleizes fue condenado en julio de 2025 a siete años de prisión por cargos relacionados con la seguridad del Estado, sentencia que Francia cuestiona. EFE