Agencias

EEUU niega el visado e impide al presidente de la Autoridad Palestina ir a la Asamblea General de la ONU

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Estados Unidos ha anunciado este miércoles que seguirá denegando visados a los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP) por "falta de reformas" pactadas con Washington y "actividades continuas que socavan las perspectivas de paz", impidiendo así a su presidente, Mahmud Abbas, estar presente en la inminente celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, para la que Washington apenas eximirá de sus sanciones a personal de la Misión de Observación ante la ONU.

"Como consecuencia de su falta de reformas, contraria a los compromisos adquiridos con Estados Unidos, y de sus actividades continuas que socavan las perspectivas de paz, Estados Unidos prorrogará las sanciones que deniegan visados a miembros de la OLP y funcionarios de la AP", ha anunciado el Departamento de Estado en un comunicado.

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Como justificación, la diplomacia estadounidense ha invocado el "interés nacional", defendiendo su decisión de "imponer consecuencias y exigir responsabilidades a la OLP y a la AP por glorificar el terrorismo", en línea con su acusación contra los miembros de estas organizaciones de "continuar pagando estipendios a terroristas, así como glorificando actos de terrorismo y a terroristas en declaraciones públicas y libros de texto escolares".

Asimismo, Washington reprocha a ambas entidades el "emprender acciones para internacionalizar el conflicto israelí-palestino, incluso a través del Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", así como el "intentar eludir las negociaciones buscando un reconocimiento unilateral".

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La cartera dirigida por Marco Rubio --que no ha querido comentar en concreto y a petición de Europa Press la exclusión de Abbas-- sí ha mantenido, en cambio, "la exención vigente para el personal notificado como parte de la Misión de Observación de la OLP ante las Naciones Unidas, tal como se estableció en determinaciones anteriores del Departamento", facilitando así apenas una reducida presencia de la AP y la OLP.

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