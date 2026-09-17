Detienen al presunto responsable de la muerte de una niña en el sur de Bogotá

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Bogotá, 16 sep (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron este miércoles en Bogotá al presunto responsable de la muerte de una niña de nueve años cuyo cuerpo fue encontrado el martes en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital colombiana.

La menor había sido reportada como desaparecida el 14 de septiembre en el municipio de Mosquera, a 20 kilómetros de Bogotá, y la Fiscalía aclaró que el hombre detenido presuntamente se la habría llevado de su vivienda tras una discusión con uno de sus familiares.

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El procedimiento de captura se realizó en Bogotá y el detenido será presentado ante un juez de control de garantías, ante el que la Fiscalía solicitará la legalización de la captura y avanzará en la imputación de cargos.

De manera preliminar, el ente acusador le imputará los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de catorce años, según la información conocida sobre el procedimiento judicial.

Ciudad Bolívar está ubicada en el sur de la capital colombiana, a unos 15 kilómetros del centro, y es una de las localidades más extensas de la ciudad, con sectores que presentan condiciones de vulnerabilidad social. EFE