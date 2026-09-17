EEUU anuncia la intercepción y hundimiento de otra supuesta estación de repostaje de la banda Los Choneros

17/09/2026 Captura de las imágenes difundidas por el SOUTHCOM de la interceptación de una embarcación supuestamente ligada a Los Choneros en el océano Pacífico oriental. El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la intercepción, evacuación y hundimiento de una embarcación en el océano Pacífico oriental que nuevamente ha identificado con "una estación flotante de repostaje" a la que ha vinculado a la banda criminal ecuatoriana Los Choneros y con "operaciones ilícitas de narcotráfico en alta mar". POLITICA NORTEAMÉRICA SUDAMÉRICA ESTADOS UNIDOS ECUADOR LATINOAMÉRICA NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL SOUTHCOM EN X

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El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la intercepción, evacuación y hundimiento de una embarcación en el océano Pacífico oriental que nuevamente ha identificado con "una estación flotante de repostaje" a la que ha vinculado a la banda criminal ecuatoriana Los Choneros y con "operaciones ilícitas de narcotráfico en alta mar".

"Bajo la dirección del Mando Sur del Ejército (SOUTHCOM), las fuerzas de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés) han interceptado con éxito una estación flotante de repostaje que prestaba apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en el Pacífico oriental", ha anunciado el propio SOUTHCOM en redes.

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Al hilo, el Mando Sur ha citado "información de inteligencia" que habría confirmado la conexión "de la embarcación con la violenta organización narcoterrorista Los Choneros".

Indicando que "las personas detenidas a bordo han sido entregadas a las autoridades ecuatorianas" sin precisar cuántos arrestos ha habido, el órgano militar ha afirmado que, "tras registrar la embarcación y desembarcar a la tripulación, las fuerzas estadounidenses la han hundido".

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"Junto con nuestros socios ecuatorianos, perseguimos sin tregua a los narcoterroristas que se aprovechan de nuestros ciudadanos, socavan la seguridad hemisférica y dejan a su paso muerte y sufrimiento", ha declarado el comandante del SOUTHCOM, Francis Donovan, que ha defendido que "esta operación deliberada, legal y precisa salva vidas".