0-1. Memphis falla un penalti y Estudiantes se mete en 'semis' con un zurdazo de Castro

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São Paulo, 16 sep (EFE).- Estudiantes de La Plata derrotó este miércoles por 0-1 en São Paulo a Corinthians, que falló un penalti en el último instante lanzado por Memphis Depay, y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores con un zurdazo de Alexis Castro en el minuto 87.

El conjunto argentino se citará en la penúltima fase del torneo con Flamengo o Independiente del Valle.

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El equipo de 'el Cacique' Medina, que venía de un 1-1 en su estadio, fue paciente en el Itaquerão y superó a un Corinthians burocrático y desprovisto de armas para llevarse la victoria, hasta el punto de que Memphis erró un penalti en el minuto 102.

Hubo pocas oportunidades para ambos en un partido gris en el que se impusieron las defensas y los porteros tuvieron muy poco trabajo.

El arranque fue nervioso y tenso. Entre error y error, primó el juego duro. El experimentado árbitro venezolano Jesús Valenzuela intentó sin éxito controlar los ánimos.

Le costó al 'Timão' engrasar la maquinaria. Los jugones del equipo, Breno Bidon y Rodrigo Garro, no aparecían y Memphis estaba demasiado solo en punta. La baja por lesión de Yuri Alberto, su máximo goleador, aún escuece.

Estudiantes optó por una estrategia más simple: esperar y bombardear de centros el área rival en busca de Guido Carrillo.

La mayor altura del 9 y del resto de sus compañeros provocó que los rojiblancos prácticamente se llevaran todas las segundas jugadas y, en algún momento, hasta encerraron a los locales.

En la pausa de hidratación, el técnico Fernano Diniz, amante de la posesión, pidió a los suyos dar un paso al frente.

Las palabras del exseleccionador calaron. El peruano André Carrillo fue el primero en animarse a disparar con peligro sobre la portería de Muslera.

Le siguió Kaio César con un disparo al cuerpo del meta uruguayo. El extremo brasileño fue la vía de escape de los paulistas. Palacios, zaguero improvisado en el lateral derecho de Estudiantes, sufrió con la velocidad del joven cedido por el Al-Hilal saudí.

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Al descanso, pocas oportunidades claras y todo por decidir.

En la segunda mitad reinó el juego trabado, brusco y poco inspirado de la primera. Corinthians cometió el mismo error encerrándose atrás en su propia casa en varios tramos del encuentro.

Estudiantes progresó por la izquierda con Burgos. Solo el buen hacer de Gabriel Paulista y Gustavo Henrique evitó un sofoco mayor.

Sin embargo, el ataque del cuadro de La Plata se vio mermado con la lesión de Correa, que sintió un pinchazo en el muslo. El mediapunta se marchó del césped muy preocupado.

La salida de 'el Tucu' dejó fríos a los visitantes.

"Volvamos a recuperar la pelota", demandó Medina a los suyos en la segunda pausa de hidratación.

Con todo, a pesar de dominar más, el Corinthians no terminaba de incomodar a Muslera, hasta que el uruguayo apareció para desviar un disparo tímido de Matheus Bidu.

Estudiantes, cómodo con el empate, tomó un respiro con un cabeceo de Carrillo. Y ante la falta de ideas de los brasileños, Palacios se animó, apuró la linea de fondo y cruzó para Castro, quien de primeras y con la zurda fusiló la red de Hugo Souza.

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Parecía que el balón de Palacios había salida por la línea de fondo, pero el VAR confirmó el gol para frustración del 'Timão'.

La fortuna quiso darle una última oportunidad a los brasileños con una mano temeraria dentro del área de Leandro González que Valenzuela no vio, pero el VAR, sí.

Depay, sin embargo, dejó helado al Itaquerão al lanzar a las nubes el penalti, dando el pase a Estudiantes en bandeja de plata.

- Ficha técnica:

0.Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (m.90, Pedro Raúl), Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan (m.90, Gui Negão), André Carrillo (m.70, André), Rodrigo Garro, Breno Bridon (m.90, Jesse Lingard), Kaio César y Memphis Depay.

Entrenador: Fernando Diniz.

1.Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso (m.90, Eric Meza), Santiago Núñez, González Pírez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez (m.76, Gabriel Neves), Tobio Burgos (m.76, Edwuin Cetré); Joaquín Correa (m.64, Fabricio Pérez/m.90, Romiro Funes Mori) y Guido Carrillo.

Entrenador: Alexander Medina.

Gol: 0-1, m.87: Castro.

Árbitro: El venezolano Jesús Valenzuela amonestó a Breno Bidon, Tomás Palacios, Pírez y Garro.

Incidencias: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores jugado en el estadio Neo Química Arena, en la ciudad brasileña de São Paulo.