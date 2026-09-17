Brasil, con cierre exitoso en natación, amplía ventaja en la cima del medallero general

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Rosario (Argentina), 16 sep (EFE).- La delegación brasileña en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 abrió este miércoles una amplia ventaja en la cima del medallero general impulsada por las conquistas en el último día de las finales de la natación en la cuarta jornada de competencias.

Con Stephan Stevernik como gran figura, Brasil sumó seis oros desde el Centro Acuático el Invencible de Rosario para una cuenta que terminó en 104 con 37 metales dorados, 37 plateadas y 30 de bronce.

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La final de la gimnasia artística también aportó al medallero brasileño dos oros, tres medallas de plata y dos de bronce en un escenario que registró la mayor concurrencia de aficionados.

Argentina se mantuvo en el segundo puesto con seis preseas (dos de oro), los primeros puestos de deportes electrónicos, esgrima, pentatlón moderno femenino y una más de Stand-Up Paddle y Tiro Deportivo.

La cuenta de medallas par la delegación local terminó en un total de 88 (29 de oro, 23 de plata y 36 de bronce) para sacar una ventaja a Colombia en el global.

La delegación Cafetera tuvo dos oros de gimnasia artística, una más en el cierre de patinaje de velocidad, el oro en triatlón y un primer lugar en levantamiento de pesas para un balance de 66 (26-23-17).

Venezuela se afirmó en el cuarto lugar con 38 medallas (12-12-14), Chile el quinto con 41 (11-12-18) y Perú que creció su actuación con 26 (6-9-11) pero con cuatro de sus seis oros en este miércoles (dos en tiro deportivo, remo y bolos).

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Bolivia y Guyana se sumaron al medallero este miércoles.

Tres delegaciones no han logrado medallas: Aruba, Curaçao y Surinam. EFE

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