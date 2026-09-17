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China critica la ley de EEUU para allanar el camino a más sanciones por compra de petróleo ruso

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Las autoridades de China han criticado este jueves la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de aprobar una ley que otorgaría al presidente Donald Trump competencias arancelarias para sancionar a los países que compren energía rusa y para imponer sanciones más severas al Kremlin en base a la guerra de Ucrania.

"China se opone sistemáticamente a la jurisdicción de alcance extraterritorial, que carece de fundamento en el Derecho Internacional y no cuenta con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

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Así, ha destacado que "China siempre ha llevado a cabo una cooperación económica y comercial normal con países de todo el mundo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo", antes de agregar que "dicha cooperación no va dirigida contra terceros ni está sujeta a injerencias o coacciones por parte de terceros".

El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes amplía las competencias del inquilino de la Casa Blanca en materia de aranceles --un ámbito en el que Trump ha contado incluso con disidencia en las filas republicanas--, pudiendo aumentarlos hasta el 100% del valor de todos los productos importados a Estados Unidos desde un país que figurara entre los cinco mayores importadores de petróleo crudo o gas natural de origen ruso.

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